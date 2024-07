ITF Vitoria e Porto: I Main Draw

ITF VITORIA-GASTEIZ(Esp 100k cemento outdoor)

[1] Daria Snigur vs Maria Jose Portillo ramirez

Carolina Gomez vs Lina Glushko

Nahia Berecoechea vs Melisa Ercan

Anastasiia Gureva vs [6] Natalija Stevanovic

[4] Yuliia Starodubtseva vs Lia Karatancheva

Elena Jamshidi vs Magali Kempen

Pemra Ozgen vs Lucia Cortez llorca

Lian Tran vs [5] Alexandra Eala

[7] Victoria Jimenez kasintseva vs Diana Marcinkevica

Verena Meliss vs Maria Martinez vaquero

Rutuja Bhosale vs Mercedes Aristegui

Lara Salden vs [3] Linda Fruhvirtova

[8] Justina Mikulskyte vs Estelle Cascino

Valeriya Strakhova vs Carmen Lopez martinez

Zarina Diyas vs Cayetana Gay

Laura Mair vs [2] Jessika Ponchet

[1] Mai Hontamavs Gabriela KnutsonValentina Ryservs Isabella ShinikovaAoi Itovs Ekaterina YashinaEvialina Laskevichvs [6] Valeria Savinykh

[3] Anastasia Zakharova vs Sofia Pinto

Yuliya Hatouka vs Kateryna Volodko

Alexandra Bozovic vs Tereza Martincova

Tessah Andrianjafitrimo vs [8] Harmony Tan

[5] Lanlana Tararudee vs Maddison Inglis

Katherine Sebov vs Elena Micic

Lina Gjorcheska vs Carla Tomai

Matilde Jorge vs [4] Maya Joint

[7] Antonia Ruzic vs Amandine Hesse

Mariam Bolkvadze vs Maja Chwalinska

Kristina Mladenovic vs Alice Robbe

Teresa Franco dias vs [2] Arianne Hartono