Bastad: Pellegrino ripescato come lucky loser dopo il ritiro di Passaro

Il tennis italiano vive un momento di alti e bassi al “Nordea Open”, l’ATP 250 di Bastad in corso fino al 21 luglio sui campi in terra battuta del Tenisstadion svedese. Andrea Pellegrino, inizialmente eliminato nelle qualificazioni, ha trovato un inaspettato posto nel tabellone principale come lucky loser, a seguito del ritiro di Francesco Passaro per un problema agli addominali.

Pellegrino, 27enne di Bisceglie attualmente numero 153 del ranking ATP, aveva ceduto al turno decisivo delle qualificazioni contro il kazako Timofei Skatov, numero 223 del mondo. In un match durato poco più di un’ora e mezza, Skatov si era imposto con il punteggio di 6-4 6-1, nel loro primo confronto diretto.

Tuttavia, la sfortuna di Passaro si è trasformata in un’opportunità per Pellegrino. Il ritiro dell’azzurro ha infatti aperto le porte del main draw al tennista pugliese, che ora avrà la chance di competere nel torneo principale.

Il primo turno vedrà Pellegrino affrontare il portoghese Nuno Borges, numero 51 del ranking mondiale, nell’ultimo match in programma sul Campo Centrale. I due non sono nuovi l’uno all’altro, avendo già incrociato le racchette quattro volte nel 2022, tutte a livello Challenger. Il bilancio è in perfetta parità: Borges si è imposto in due occasioni nei tornei di Forlì, mentre Pellegrino ha avuto la meglio a Bordeaux e Valencia.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per Pellegrino di migliorare la sua classifica e guadagnare preziosi punti ATP. Il torneo di Bastad, con un montepremi di €579.320, offre infatti un palcoscenico di rilievo nel circuito ATP 250.

Md

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Tirante, Thiago Agustin vs (Q) Faria, Jaime

(Q) Yevseyev, Denis vs Muller, Alexandre

Carballes Baena, Roberto vs (6) Safiullin, Roman

(3) Griekspoor, Tallon vs Bye

Daniel, Taro vs (Q) Skatov, Timofey

Ugo Carabelli, Camilo vs Rocha, Henrique

(LL) Pellegrino, Andrea vs (7) Borges, Nuno

(5) Norrie, Cameron vs Kovalik, Jozef

(WC) Nadal, Rafael vs (WC) Borg, Leo

(WC) Ymer, Elias vs Nagal, Sumit

Bye vs (4) Navone, Mariano

(8) Kotov, Pavel vs Garin, Cristian

(Q) Ajdukovic, Duje vs Van Assche, Luca

Coria, Federico vs Monteiro, Thiago

Bye vs (2) Ruud, Casper





Marco Rossi