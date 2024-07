ATP 250 Bastad: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via e potrebbero sfidarsi al turno decisivo

ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Otto Virtanen vs [WC] William Rejchtman Vinciguerra

2. [1] Matteo Gigante vs Timofey Skatov

3. [WC] Ludvig Fredrik Hede vs [6] Denis Yevseyev

4. [3] Roman Andres Burruchaga vs Manuel Guinard (non prima ore: 15:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Martin Krumich vs [5] Andrea Pellegrino

2. [Alt] Andrey Kuznetsov vs [7] Jaime Faria

3. [2] Duje Ajdukovic vs Dmitry Popko

4. [Alt] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [8] Alejandro Moro Canas (non prima ore: 15:00)