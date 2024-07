Bartoli: “Paolini – Krejcikova si giocherà sui dettagli e la forza mentale”

La ceca punta al secondo Slam in singolare

Secondo l’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli, la finale femminile 2024 sarà molto combattuta e si giocherà sulla forza mentale, con due giocatrici pronte a lottare su ogni punto per il piatto più iconico della disciplina.

“Sarà una finale incredibilmente interessante” afferma la francese al canale britannico Amazon Prime. “Paolini sta semplicemente giocando un tennis fantastico, ha raggiunto due finali consecutive negli Slam, un risultato impensabile solo qualche settimana fa. E Krejcikova è davvero una sorpresa poiché nessuno aveva previsto che avrebbe battuto Rybakina, che era la favorita per tutti per vincere questo torneo. Sorpresa sì, ma non è affatto un’intrusa”.

Paolini nel 2024 è stata la tennista più consistente tra le due, ha vinto il suo primo WTA 1000 a Dubai prima della sua corsa magnifica al Roland Garros a giugno, che l’issata alla prima finale Slam. Jasmine ricordiamo è la prima donna a raggiungere le finali consecutive Roland Garros e Wimbledon dai tempi di Serena Williams nel 2016.

A livello di ranking, la toscana è nettamente favorita, ma la posizione n.31 nel seeding di Wimbledon di Krejcikova per Bartoli è ingannevole.

“La ceca è stata la numero 2 del mondo e, a differenza del sua avversaria, ha già vinto tornei del Grande Slam, in singolo e doppio”. ricorda Bartoli. Infatti la ceca oltre a sette Slam di doppio femminile e tre titoli misti agli Australian Open, ha vinto anche a Parigi in singolare nel 2021. E Bartoli crede che, anche se la finale sarà equilibrata, ciò potrebbe giocare a suo vantaggio.

“Penso che sia un match molto equilibrato, hanno uno stile di gioco abbastanza simile”, commenta l’ex numero 7 del mondo. “Ancora una volta Krejcikova è chiamata a battere una delle principali favorite e testa di serie. Il fatto che abbia già vinto un torneo dello Slam le sarà di grande aiuto perché la partita sarà certamente combattuta e la tensione potrebbe decidere chi la spunterà. Credo che il risultato sia molto incerto, saranno importanti pochi punti e dettagli, ma sono sicura che sarà un grande spettacolo” conclude Bartoli.

Mario Cecchi