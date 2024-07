Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo Lorenzo Musetti alla caccia della prima semifinale Slam in carriera. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale – erba

Il match deve ancora iniziare

E. Rybakinavs E. Svitolina

A. de Minaur vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenkovs B. Krejcikova

L. Musetti vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

S. Hsieh / E. Mertens vs C. Gauff / J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / K. Volynets vs M. Willis / A. Barnett



Slam Wimbledon R. Ram / K. Volynets R. Ram / K. Volynets 0 0 M. Willis / A. Barnett • M. Willis / A. Barnett 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Willis / A. Barnett 0-0

J. Zielinski / S. Hsieh vs J. Salisbury / H. Watson



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide/ D. Krawczykvs T. Babos/ N. Kichenok

M. Granollers / H. Zeballos vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

G. Rusedski / I. Majoli vs M. Woodforde / D. Cibulkova



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / L. Siegemund vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

H. Heliovaara / H. Patten vs M. Arevalo / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / M. Venus vs C. Frantzen / H. Jebens



Il match deve ancora iniziare

N. Zimonjic / B. Schett vs T. Enqvist / M. Navratilova



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / D. Krawczyk vs F. Martin / C. Bucsa



Slam Wimbledon N. Skupski / D. Krawczyk [6] N. Skupski / D. Krawczyk [6] 0 0 F. Martin / C. Bucsa • F. Martin / C. Bucsa 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Martin / C. Bucsa 0-0

Il match deve ancora iniziare

M. Purcell/ J. Thompsonvs M. Gonzalez/ A. Molteni

J. Withrow / A. Sutjiadi vs A. Vavassori / S. Errani



Slam Wimbledon J. Withrow / A. Sutjiadi J. Withrow / A. Sutjiadi 7 6 3 0 A. Vavassori / S. Errani [5] • A. Vavassori / S. Errani [5] 7 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Vavassori / S. Errani None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 ace 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-3 → 6-3 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 1-0

N. Lammons / E. Shibahara vs J. Withrow / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

A. Molteni / A. Muhammad vs M. Ebden / E. Perez



Slam Wimbledon M. Ebden / E. Perez [1] M. Ebden / E. Perez [1] 0 3 3 A. Molteni / A. Muhammad • A. Molteni / A. Muhammad 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Molteni / A. Muhammad 3-2 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Ebden / E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 3-5 → 3-6 M. Ebden / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 3-4 → 3-5 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / E. Perez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ebden / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

M. Ebden / E. Perez vs S. Gonzalez / G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 11:30am

J. Kim vs C. Robertson



Il match deve ancora iniziare

M. Ceban vs H. Roh



Il match deve ancora iniziare

R. Dencheva vs M. Xu



Slam Wimbledon R. Dencheva R. Dencheva 0 5 M. Xu [8] • M. Xu [8] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Xu 5-2 R. Dencheva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Dencheva 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Klugman vs M. Stankiewicz



Slam Wimbledon H. Klugman [5] H. Klugman [5] 0 0 M. Stankiewicz • M. Stankiewicz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Stankiewicz 0-0

J. Kennedy / I. Mayew vs C. Brady / L. Hooper



Slam Wimbledon C. Brady / L. Hooper • C. Brady / L. Hooper 0 1 2 J. Kennedy / I. Mayew J. Kennedy / I. Mayew 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Brady / L. Hooper 2-1 J. Kennedy / I. Mayew 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Brady / L. Hooper 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Kennedy / I. Mayew 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Brady / L. Hooper 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 J. Kennedy / I. Mayew 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Brady / L. Hooper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Kennedy / I. Mayew 0-15 df 15-15 30-15 40-30 0-3 → 0-4 C. Brady / L. Hooper 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 J. Kennedy / I. Mayew 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Brady / L. Hooper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

C. Esquiva Banuls / G. Jang vs T. Grant / I. Jovic



Il match deve ancora iniziare

V. Valdmannova / S. Zhenikhova vs M. Stojsavljevic / M. Xu



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 11:30am

T. Zhang vs N. Budkov Kjaer



Il match deve ancora iniziare

M. Forbes vs N. Honda



Il match deve ancora iniziare

F. Johnson vs M. Pohankova



Slam Wimbledon M. Pohankova • M. Pohankova 0 5 F. Johnson F. Johnson 40 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 5-6 F. Johnson 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 F. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 F. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Pohankova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 M. Pohankova 40-15 1-2 → 2-2 F. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Pohankova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 F. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Nijkamp vs H. Oluwadare



Il match deve ancora iniziare

N. Honda / N. Trouve vs T. Berkieta / C. Robertson



Il match deve ancora iniziare

I. Almazan Valiente / G. de Almeida vs B. Gusic – Wan / H. Jefferson



Slam Wimbledon I. Almazan Valiente / G. De Almeida I. Almazan Valiente / G. De Almeida 0 0 B. Gusic - Wan / H. Jefferson • B. Gusic - Wan / H. Jefferson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Gusic - Wan / H. Jefferson 0-0

H. Oluwadare / G. Paskauskas vs T. Frodin / S. Lam



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Trouvevs T. Berkieta

M. Rottgering vs H. Jones



Il match deve ancora iniziare

W. Sonobe vs J. Stusek



Slam Wimbledon J. Stusek J. Stusek 0 2 W. Sonobe [11] • W. Sonobe [11] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 W. Sonobe 15-0 2-4 J. Stusek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Ivanova vs R. Goto



Il match deve ancora iniziare

M. Tobon / M. Zeitune vs N. Budkov Kjaer / V. Frydrych



Slam Wimbledon M. Tobon / M. Zeitune • M. Tobon / M. Zeitune 0 4 N. Budkov Kjaer / V. Frydrych [6] N. Budkov Kjaer / V. Frydrych [6] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Tobon / M. Zeitune 4-3 N. Budkov Kjaer / V. Frydrych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Tobon / M. Zeitune 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Budkov Kjaer / V. Frydrych 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Tobon / M. Zeitune 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer / V. Frydrych 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Tobon / M. Zeitune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer / V. Frydrych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. De Marchi / D. Rapagnetta vs P. Brunclik / J. Kim



Il match deve ancora iniziare

E. Jones / V. Paganetti vs E. Tichackova / L. Urbanova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 11:30am

P. Brunclik vs H. Bernet



Il match deve ancora iniziare

K. Bigun vs T. Faurel



Il match deve ancora iniziare

K. Penickova vs S. Zhenikhova



Slam Wimbledon K. Penickova [9] • K. Penickova [9] 0 5 S. Zhenikhova S. Zhenikhova 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Penickova 5-5 S. Zhenikhova 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Penickova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Zhenikhova 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 S. Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 3-0 → 3-1 K. Penickova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Penickova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

J. Vandromme vs A. Penickova



Il match deve ancora iniziare

T. Derepasko / A. Omarkhanov vs E. Kohlmann de Freitas / T. Sickenberger



Slam Wimbledon E. Kohlmann de Freitas / T. Sickenberger • E. Kohlmann de Freitas / T. Sickenberger 15 1 T. Derepasko / A. Omarkhanov T. Derepasko / A. Omarkhanov 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Kohlmann de Freitas / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Kohlmann de Freitas / T. Sickenberger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

M. Exsted / C. Woestendick vs D. Hwang / W. Rejchtman Vinciguerra



Slam Wimbledon M. Exsted / C. Woestendick [7] M. Exsted / C. Woestendick [7] 0 0 D. Hwang / W. Rejchtman Vinciguerra • D. Hwang / W. Rejchtman Vinciguerra 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Hwang / W. Rejchtman Vinciguerra 0-0

A. Penickova / K. Penickova vs M. El Allami / E. Sartz-Lunde



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Hoopervs A. Omarkhanov

C. Swaine vs F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

M. Crossley vs T. Grant



Slam Wimbledon T. Grant [4] T. Grant [4] 15 3 M. Crossley • M. Crossley 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Crossley 0-15 3-5 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-3 → 2-4 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Crossley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Grant 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Kostovic vs M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon T. Kostovic [15] • T. Kostovic [15] None 0 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Kostovic None-None 0-0

F. Cina / M. Mrva vs M. Forbes / K. Schinnerer



Slam Wimbledon F. Cina / M. Mrva [1] F. Cina / M. Mrva [1] 40 4 M. Forbes / K. Schinnerer • M. Forbes / K. Schinnerer 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Forbes / K. Schinnerer 0-15 0-30 0-40 4-4 F. Cina / M. Mrva 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 M. Forbes / K. Schinnerer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cina / M. Mrva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Forbes / K. Schinnerer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cina / M. Mrva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Forbes / K. Schinnerer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cina / M. Mrva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Forbes / K. Schinnerer 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

M. Carrier / Z. Hamrouni vs A. Razeghi / M. Schoenhaus



Il match deve ancora iniziare

R. Dencheva / E. Yaneva vs H. Klugman / I. Lacy



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 11:30am

J. Gerard vs M. Scheffers



Il match deve ancora iniziare

D. Caverzaschi vs A. Cataldo



Il match deve ancora iniziare

Z. Wang vs M. Moreno



Il match deve ancora iniziare

A. Bernal vs X. Li



Il match deve ancora iniziare

H. Davidson vs N. Vink



Il match deve ancora iniziare

J. Pastikova / J. Stusek vs M. Crossley / A. Urhobo



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / W. Sonobe vs V. Barros / T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

R. Bennanivs R. Jodar

F. Cina vs K. Schinnerer



Il match deve ancora iniziare

I. Jovic vs C. Esquiva Banuls



Slam Wimbledon I. Jovic [6] I. Jovic [6] 0 6 0 C. Esquiva Banuls • C. Esquiva Banuls 0 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Esquiva Banuls 0-2 I. Jovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 6-0 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace df 4-0 → 5-0 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

S. Zhiyenbayeva vs E. Koike



Slam Wimbledon S. Zhiyenbayeva S. Zhiyenbayeva 0 6 0 E. Koike [13] • E. Koike [13] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Koike 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Koike 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Koike 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Koike 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Koike 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-1 → 1-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

D. Sarksian / T. Zhang vs L. Angelini / O. Bonding



Slam Wimbledon D. Sarksian / T. Zhang • D. Sarksian / T. Zhang 40 6 L. Angelini / O. Bonding L. Angelini / O. Bonding 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 6-5 L. Angelini / O. Bonding 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Angelini / O. Bonding 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Sarksian / T. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Angelini / O. Bonding 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 L. Angelini / O. Bonding 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Sarksian / T. Zhang 40-30 1-2 → 2-2 L. Angelini / O. Bonding 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Angelini / O. Bonding 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Kovackova / L. Samson vs E. Ionescu / L. Nilsson



Il match deve ancora iniziare

A. Arystanbekova / S. Zhiyenbayeva vs C. McNeil / M. Pohankova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Santamarta Roigvs M. Mrva

W. Rejchtman Vinciguerra vs T. Papamalamis



Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichova vs N. Basiletti



Slam Wimbledon R. Jamrichova [1] • R. Jamrichova [1] 15 6 2 N. Basiletti N. Basiletti 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Jamrichova 15-0 2-0 N. Basiletti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Jamrichova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Basiletti 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Basiletti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 N. Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Jamrichova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Basiletti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

E. Jones vs E. Tichackova



Slam Wimbledon E. Tichackova • E. Tichackova 0 0 E. Jones [3] E. Jones [3] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Tichackova 0-1 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Maksimovic / T. Papamalamis vs H. Jones / P. Marinkov



Slam Wimbledon M. Maksimovic / T. Papamalamis [5] • M. Maksimovic / T. Papamalamis [5] 30 6 5 H. Jones / P. Marinkov H. Jones / P. Marinkov 15 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 5-3 H. Jones / P. Marinkov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Maksimovic / T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Jones / P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Jones / P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Maksimovic / T. Papamalamis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Jones / P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Jones / P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Jones / P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Jones / P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Jones / P. Marinkov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Maksimovic / T. Papamalamis 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Basiletti / L. Tagger vs A. Fedotova / T. Krejcova



Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichova / E. Koike vs F. Johnson / A. Korpanec Davies



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 11:30am

B. Bartram vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

G. Reid vs G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot vs M. Ohtani



Il match deve ancora iniziare

K. Montjane vs L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

D. Wagner vs A. Lapthorne



Il match deve ancora iniziare

B. Black / H. Read vs R. Goto / R. Roura Llaverias



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 11:30am

S. Houdet vs T. Miki



Il match deve ancora iniziare

C. Ratzlaff vs T. Egberink



Il match deve ancora iniziare

M. Tanaka vs D. Mathewson



Il match deve ancora iniziare

Z. Zhu vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

G. Sasson vs D. Ramphadi



Il match deve ancora iniziare

D. Piani / H. Smart vs Y. Kotliar / M. Stankiewicz



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

C. Woestendickvs D. Rapagnetta

J. Leach vs J. Kumstat



Il match deve ancora iniziare

V. Valdmannova vs A. Vergara Rivera



Slam Wimbledon V. Valdmannova V. Valdmannova 0 6 1 A. Vergara Rivera [14] • A. Vergara Rivera [14] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vergara Rivera 1-0 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 4-3 → 5-3 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vergara Rivera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vergara Rivera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Samson vs L. Cinalli



Slam Wimbledon L. Cinalli • L. Cinalli 0 0 L. Samson [2] L. Samson [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Cinalli 0-1 L. Samson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Timini / A. Vasilev vs R. Bennani / M. Kouame



Slam Wimbledon A. Timini / A. Vasilev • A. Timini / A. Vasilev 15 6 0 R. Bennani / M. Kouame R. Bennani / M. Kouame 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Timini / A. Vasilev 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bennani / M. Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Timini / A. Vasilev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 R. Bennani / M. Kouame 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Timini / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Bennani / M. Kouame 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Timini / A. Vasilev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Bennani / M. Kouame 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 A. Timini / A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bennani / M. Kouame 40-30 1-0 → 1-1 A. Timini / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Jodar / A. Santamarta Roig vs T. Faurel / L. Preda



Il match deve ancora iniziare

L. Cinalli / A. Vergara Rivera vs M. Buchnik / O. Carneiro



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Odavs T. Sanada

M. De la Puente vs R. Spaargaren



Il match deve ancora iniziare

J. Griffioen vs L. Guo



Il match deve ancora iniziare

L. De Greef vs A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

S. Schroder vs A. Kaplan



Il match deve ancora iniziare

J. De Zeeuw / R. Nijkamp vs K. Rolls / J. Vandromme



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 5:00pm

H. Patten / O. Nicholls vs M. Venus / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / L. Kichenok vs M. Gonzalez / U. Eikeri



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / T. Townsend vs K. Krawietz / A. Panova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters/ M. Hingisvs D. Hantuchova/ L. Robson

J. Cabal / R. Farah vs J. Delgado / S. Grosjean



Il match deve ancora iniziare

A. Barty / C. Dellacqua vs A. Petkovic / M. Rybarikova



Il match deve ancora iniziare

J. Blake / B. Soares vs J. Chardy / F. Lopez



Il match deve ancora iniziare