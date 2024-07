ITF The Hague e Roma: I Main Draw

ITF THE HAGUE(Ned 75k terra)

[1] Arantxa Rus vs Mina Hodzic

Lucia Cortez llorca vs Michaela Laki

Berfu Cengiz vs Cagla Buyukakcay

Maria Jose Portillo ramirez vs [5] Sujeong Jang

[3] Martina Capurro taborda vs Loes Ebeling koning

Petra Hule vs Victoria Mboko

Nastasja Schunk vs Ya Yi Yang

Antonia Schmidt vs [7] Isabella Shinikova

[6] Gergana Topalova vs Lian Tran

Sarah Van emst vs Gina Feistel

Jaimee Fourlis vs Eva Vedder

Sofia Costoulas vs [4] Raluca Georgiana Serban

[8] Dejana Radanovic vs Yana Morderger

Valeriya Strakhova vs Anouk Koevermans

Lesley Pattinama kerkhove vs Ekaterine Gorgodze

Annelin Bakker vs [2] Dominika Salkova

ITF ROMA(Ita 75k terra)

[1] Anna Bondar vs Nuria Brancaccio

Petra Marcinko vs TBD

Allie Kiick vs Federica Urgesi

Irene Burillo escorihuela vs [8] Guiomar Maristany zuleta de reales

[4] Varvara Lepchenko vs TBD

Dalila Spiteri vs TBD

Cristina Dinu vs Mia Ristic

Leonie Kung vs [7] Lina Gjorcheska

[5] Mona Barthel vs Kathinka Von deichmann

Oksana Selekhmeteva vs TBD

Beatrice Ricci vs Giorgia Pedone

[3] Priscilla Hon vs TBD

[6] Tena Lukas vs TBD

Victoria Jimenez kasintseva vs TBD

Sofya Lansere vs Tatiana Pieri

[2] Lea Boskovic vs TBD