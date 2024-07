Paolini ai quarti di Wimbledon: “Un sogno, ma non mi sento ancora specialista dell’erba” (Audio completo conferenza stampa e video della partita)

Domanda: Jasmine, probabilmente non è il modo in cui volevi arrivare ai quarti di finale, ma…

JASMINE PAOLINI: Sì, spero che si riprenda presto. Penso che abbiamo giocato una partita davvero buona. Ovviamente, non è la cosa più facile finire così.

Ma devo dire che una parte di me è felice di essere qui nei quarti di finale a Wimbledon.

D: Hai detto che speravi di diventare una beniamina del pubblico. Ora che hai anche raggiunto il tuo primo quarto di finale a Wimbledon, possiamo dire che sei anche una specialista dell’erba?

JASMINE PAOLINI: Non lo so. Non avevo mai vinto una partita WTA nel tabellone principale fino a quest’anno. Mi sto godendo l’erba. Spero anche che alla gente piaccia guardarmi giocare.

Sì, penso che sia una grande combinazione. Mi sto godendo l’erba. Non so se ora sono una specialista dell’erba perché è solo un risultato. Ma al momento mi piace, sì.

Parla Jasmine Paolini – (con la collaborazione di Fabrizio Salvi)

D: Dopo hai definito quella partita come una montagna russa. Potresti parlare di cosa sei riuscita a fare in ciascuno degli ultimi due set per rientrare in partita?

JASMINE PAOLINI: Stavo cercando di lottare su ogni punto perché non si sa mai qui sull’erba se sei in vantaggio o in svantaggio, ogni partita può cambiare, capovolgersi. Ero concentrata e cercavo di vincere punti, di giocare punto per punto.

Sì, è stata una montagna russa perché penso che lei stesse giocando in modo incredibile. Io stavo facendo più errori, il suo livello stava salendo. Non è facile giocare contro di lei perché penso che sia una delle migliori giocatrici al mondo. Ovviamente, colpisce così veloce.

Penso che sì, è normale che sia stata una montagna russa perché il livello era così alto. Se una di noi calava un po’, l’altra saliva, capite? Ecco perché penso.

D: Quali sono le emozioni, quali sono le sensazioni che provi mentre giochi e hai successo nel posto più famoso al mondo per giocare a tennis?

JASMINE PAOLINI: Sì, mi sento bene, ovviamente. Sì, penso che sia un sogno giocare su questi campi a Wimbledon, vincere alcune partite. Mi sto divertendo. Come ho detto, mi sto divertendo molto.

Voglio godermi anche la prossima partita. Sì, è una sensazione fantastica.

D: Ieri abbiamo parlato con Iga Swiatek e ha ammesso di aver commesso un errore perché non si è riposata abbastanza dopo la stagione sulla terra battuta. Tu hai giocato a lungo a Parigi, ma stai ancora giocando alcune partite sull’erba. Come ti senti fisicamente e mentalmente visto che non hai avuto tempo per riposare? Qual è la soluzione migliore per adattarsi alla nuova superficie?

JASMINE PAOLINI: Ho cercato di riposarmi un po’ dopo Parigi. Sono andata a Eastbourne un po’ prima per cercare di adattarmi all’erba perché penso che sia una superficie completamente diversa.

Con il mio allenatore, abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse giocare solo Eastbourne, per avere tempo di recuperare, ma anche per cercare di avere una settimana in più, magari alcune partite prima di Wimbledon.

Sì, penso che abbia funzionato per me. Sì, ha funzionato bene. Questa è stata la nostra decisione. Ma ogni persona, ogni giocatore è diverso, quindi sì.

D: Guardando la tua stagione nel complesso, 40 partite, 28 vittorie. Stai vivendo un momento di incredulità o sei piena di fiducia in te stessa per ciò che ti sta accadendo?

JASMINE PAOLINI: Non ho capito, scusa.

D: Stai vivendo un momento di incredulità?

JASMINE PAOLINI: Non lo so.

D: Non ci credi o sei piena di fiducia in te stessa?

JASMINE PAOLINI: Sì, una parte di me non ci crede davvero, ma sto dicendo che è un sogno essere qui. È anche un po’ strano trovarsi in questa posizione perché non ci sono mai stata. Ho sempre pensato che sarebbe stato bello essere in questa posizione. Ora sono qui e sto vincendo più partite quest’anno.

È una sensazione fantastica. Mi sto godendo, come ho detto. Per me è importante godermi ogni momento perché, come ho detto, è un sogno.

Penso che sia anche un privilegio giocare questo tipo di partite su questi campi, sì.

D: Nel prossimo turno potresti avere o Gauff o Emma Navarro. Non le hai ancora battute.

JASMINE PAOLINI: (Risata)

D: Scusa. Come ti senti all’idea di doverle affrontare su questa superficie?

JASMINE PAOLINI: Non ho mai vinto contro di loro, quindi sarà difficile.

Penso che ogni partita sia diversa. Scenderò in campo cercando di giocare il mio gioco, di cercare di battere una di loro. Ma non sarà facile perché penso che entrambe stiano giocando in modo incredibile.

Coco è una giocatrice incredibile. Ha vinto un Grande Slam, molti tornei. Emma gioca in un modo speciale. Ha la mano così veloce. Amo come gioca a tennis. Sarà difficile.

Ma sono qui per essere pronta, per cercare di fare una buona partita con loro, per cercare di fare una buona prestazione.

D: Emma Raducanu ha affrontato alcune critiche per essersi ritirata dal doppio misto. Gli abusi sui social media sono peggiorati per te negli ultimi anni e questo rende più difficile interagire in modo autentico con i tuoi fan?

JASMINE PAOLINI: Non ho capito. Scusa.

D: Sui social media in generale, trovi di ricevere abusi dai fan di tennis? Pensi che renda più difficile mostrare la tua personalità?

JASMINE PAOLINI: Ovviamente, se vinci più partite, sei più esposta, no? Ma è difficile da dire. Voglio dire, è bello essere più esposti, ma penso che possa anche ferirti un po’.

Devi trovare un equilibrio nel mostrarti perché devi farlo. Siamo nella posizione in cui dobbiamo condividere noi stessi, ed è bello. Ma anche, penso che sia importante mantenere un po’ della tua privacy e avere intorno le persone che ti amano. Sì, penso che questo sia davvero importante, sì.

D: Per arrivare a questo punto dove sei ora, hai 28 anni, ci hai messo relativamente tanto tempo rispetto ad alcune giocatrici. Hai sempre creduto che saresti arrivata a questo livello o hai avuto dubbi lungo il percorso?

JASMINE PAOLINI: Questa è una domanda difficile. Credevo forse di poter giocare meglio di quanto stavo facendo.

Onestamente, a questo livello, non lo so, forse no. Questa costanza che ho avuto quest’anno, no. Pensavo forse, ok, farò un buon risultato, ma non così.

Forse no. Devo essere onesta.