Challenger Iasi: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Iasi – Tabellone Principale – terra

(1) Camilo Ugo Carabelli vs Jiri Vesely

Qualifier vs Valentin Royer

Qualifier vs Abdullah Shelbayh

Genaro Alberto Olivieri vs (6) Hugo Dellien

(3) Juan Manuel Cerundolo vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier

Qualifier vs Martin Landaluce

(WC) Gabi Adrian Boitan vs (5) Nicolas Moreno De Alboran

(8) Enzo Couacaud vs Nerman Fatic

Maxime Janvier vs Dalibor Svrcina

Dmitry Popko vs Murkel Dellien

(WC) Cezar Cretu vs (4) Roman Andres Burruchaga

(7) Gustavo Heide vs (Alt) Vitaliy Sachko

Javier Barranco Cosano vs (WC) Nicholas David Ionel

Qualifier vs (Alt) Filip Cristian Jianu

Juan Pablo Ficovich vs (2) Albert Ramos-Vinolas

(1) Michael Vrbenskyvs Bogdan Pavel(Alt) Stefan Palosivs (9) Vlad Andrei Dancu

(2) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Mihai Alexandru Coman

(Alt) Filip Gabriel Bara vs (11) Vladyslav Orlov

(3) Bogdan Bobrov vs (Alt) Matei Cristian Onofrei

(WC) Eduard Silviu Schipor vs (8) Dan Alexandru Tomescu

(4) Stefan Popovic vs (WC) Alejandro Mateo Berge Nourescu

(Alt) Mihai Razvan Marinescu vs (10) Sebastian Gima

(5) Robert Strombachs vs (Alt) Daniel Uta

(WC) Tudor Stefan Gheorghita vs (12) Radu Mihai Papoe

(6) Hynek Barton vs Ilya Snitari

(WC) Radu David Turcanu vs (7) Petr Nesterov

