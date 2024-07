Sonego supera Navone: esordio convincente a Wimbledon

Lorenzo Sonego inizia con il piede giusto la sua avventura a Wimbledon 2024, superando in tre set la testa di serie numero 31, l’argentino Mariano Navone, con il punteggio di 6-4, 7-6(2), 6-4 in due ore e ventisei minuti di gioco.

Il tennista torinese, numero 54 del mondo, ha sfruttato al meglio il favorevole sorteggio, confermando le difficoltà di Navone sull’erba. L’argentino, infatti, ha perso tutte e tre le partite giocate su questa superficie nel 2024.

Dopo un inizio incerto, Sonego ha preso le redini del match nel primo set, approfittando di un crollo dell’avversario dal 4-3 e battuta a disposizione per l’argentino, con l’italiano che conquistava tre game consecutivi ed anche la frazione per 6 a 4.

Il secondo set, più equilibrato, si è deciso al tie-break, dove l’azzurro ha mostrato grande aggressività, imponendosi per 7-2. Nel terzo parziale, un break nel quinto gioco ha spianato la strada verso la vittoria finale.

Le statistiche evidenziano l’ottima prestazione al servizio di Sonego: 74% di prime in campo con il 76% di punti vinti, e un impressionante 64% di efficacia con la seconda. Il saldo vincenti-errori (25-18) conferma la solidità del suo gioco.

Sonego affronterà ora al secondo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 112 del mondo, cercando la sua seconda vittoria consecutiva in un torneo ATP nel 2024, un traguardo finora mai raggiunto in questa stagione.

Questa convincente vittoria all’esordio potrebbe rappresentare un importante boost di fiducia per Sonego, che punta a un buon cammino sui prati di Wimbledon.

Slam Wimbledon M. Navone [31] M. Navone [31] 4 6 4 L. Sonego L. Sonego 6 7 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Navone 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇦🇷 Mariano Navone 🇮🇹 Lorenzo Sonego Ace 8 8 Doppi falli 1 3 Percentuale prime di servizio 64% (72/112) 74% (71/96) Punti vinti con la prima 67% (48/72) 76% (54/71) Punti vinti con la seconda 48% (19/40) 64% (16/25) Punti vinti a rete 57% (20/35) 63% (17/27) Palle break convertite 25% (1/4) 27% (3/11) Punti vinti in risposta 27% (26/96) 40% (45/112) Vincenti 30 25 Errori non forzati 33 18 Punti totali vinti 93 115 Distanza coperta 3275.6 m 3639.0 m Distanza coperta per punto 15.7 m 17.5 m





Francesco Paolo Villarico