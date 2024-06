ATP 250 Maiorca: Darderi out, Ofner lo supera in due set

Dopo il lottato successo al primo turno, si ferma al secondo la corsa di Luciano Darderi sull’erba dell’ATP 250 di Maiorca, nell’ultima settimana di preparazione a Wimbledon. Il 22enne italiano nato in Argentina, testa di serie n.5 del torneo spagnolo, è stato battuto per 6-3 7-5 dall’austriaco Sebastian Ofner, un match piuttosto veloce durato solo 79 minuti e condotto dal 28enne di Bruck an der Mur, complessivamente meno falloso e più efficace con i suoi colpi. L’austriaco così si è preso una rivincita sull’azzurro, dal quale era stato battuto nettamente ad inizio stagione sulla terra rossa latina di Cordoba (Luciano vinse per 6-0 6-3).

Ofner ha ricavato molto di più dal servizio (14 ace contro solo 3) e ha vinto ben l’85% dei punti con la prima palla in campo, contro il 68% di Darderi, ma a pesare in particolare in un match piuttosto equilibrato sono state le palle break sfruttate, solo 1 per Luciano contro le 3 di Sebastian.

Ofner inizia al servizio e salva una palla break, nel game che si rivelerà il più lungo di tutta la partita (ben 16 punti!). Darderi inizia bene l’incontro al servizio, ma è il primo a subire un break sul 3-2, alla prima chance concessa ad Ofner. Luciano cerca l’immediata reazione nel game successivo, si porta in vantaggio sul 15-40 in risposta ma non riesce a sfruttare le due palle break e l’austriaco consolida il vantaggio sul 5 giochi a 2. Ofner non concede più niente al servizio e chiude il set per 6-3.

Nel secondo set Darderi è in difficoltà servendo sull’1 pari, commette errori e subisce un altro break sul 30-40, che manda avanti di nuovo Ofner. L’austriaco è solido nei suoi turni di battuta, mentre Darderi servendo sotto 3-5 concede due palle break che sono anche match point. Le salva e l’incontro improvvisamente si infiamma: sul 5-4 Ofner non riesce a chiudere l’incontro, concede una palla del contro break sul 30-40 e stavolta Darderi la sfrutta, impattando sul 5 pari. Il match è riaperto, ma per poco: Ofner strappa di nuovo il turno di battuta all’italiano sul 5 pari e stavolta chiude l’incontro con un buon game al servizio, per il 7-5 conclusivo.

