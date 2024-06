Il super servizio di Sinner nel 2024: ha vinto oltre il 90% dei game di battuta

Il tennis di Jannik Sinner dall’autunno 2023 è decollato verso le stelle, diventando sempre più completo, offensivo e vincente. Uno dei “nuovi” punti di forza del pusterese è certamente il servizio, passato da colpo instabile e poco continuo a certezza su cui costruire grandi successi. Un movimento migliorato, più armonico e fluido, grazie a cui Jannik riesce a trasferire grande accelerazione alla palla e allo stesso tempo controllo. Nelle annate di crescita 2020-2022 i dati al servizio di Sinner erano chiari: se serviva più del 60% di prime palle in campo, vincendo altrettanti punti, la probabilità di vittoria era molto alta; sotto quella soglia, assai più bassa e contro i big la sconfitta era molto probabile. Urgeva un lavoro intenso sul movimento e rendimento della battuta. Detto fatto: dall’estate scorsa il servizio di Jannik, sia nella prima che nella seconda palla, è diventato sempre più forte e incisivo. I risultati che parlano chiaro.

Per questo è interessante riportare l’ottima statistica segnalata dal noto profilo X “Janniksin_Updates”, che riporta le percentuali di game di servizio vinti da Sinner nel 2024. I numeri sono eccezionali: complessivamente l’azzurro, dagli Australian Open ad Halle, ha giocato 518 turni di servizio, vincendone 478. In pratica ne ha persi solo 40 nelle 41 partite disputate (con 38 vittorie e sole 3 sconfitte). La percentuale di successo è quindi del 92,27%. Spaziale! Riportiamo il dato per ogni torneo disputato da Jannik in stagione:

Giochi di servizi vinti:

Australian Open – 106 vinti su 112 disputati (94,6%) – Jannik ha vinto il torneo

ATP 500 Rotterdam – 46 vinti su 50 disputati (92%) – Jannik ha vinto il torneo

Masters 1000 Indian Wells – 45 vinti su 49 disputati (91,8%) – si è fermato in semifinale (L. Alcaraz)

Masters 1000 Miami – 58 vinti su 61 disputati (95,0%) – Jannik ha vinto il torneo

Masters 1000 Montecarlo – 43 vinti su 47 disputati (91,4%) – si è fermato in semifinale (L. Tsitsipas)

Masters 1000 Madrid – 29 vinti su 33 disputati (87,8%) – si è ritirato dopo la vittoria negli ottavi di finale (problema all’anca)

Roland Garros – 83 vinti su 96 disputati (86,4%) – si è fermato in semifinale (L. Alcaraz)

ATP 500 Halle – 68 vinti su 70 disputati (97,1%) – Jannik ha vinto il torneo

Turni di servizio giocati/vinti nel 2024: 478/518 (92,27%)

Nei quattro tornei che si è aggiudicato in stagione Sinner ha vinto oltre il 92% dei turni di servizio. Impressionante, come il dato di Halle e in particolare degli Australian Open, visto il livello degli avversari affrontati – e sconfitti – nella sua strada verso il primo titolo Slam. Forte di questi numeri e della forma del colpo mostrata sui prati la scorsa settimana, non vediamo l’ora di poterlo ammirare a Wimbledon, dove sarà prima testa di serie e tra i favoriti per il successo finale.

Marco Mazzoni