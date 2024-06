Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). 9 azzurri al via

Wimbledon- Tabellone qualificazione (con tutti gli spot) – erba

(1) G. Mpetshi Perricard vs U. Blanchet

A. Escoffier vs G. Olivieri

M. Janvier vs Y. Hsu

F. Gill vs (30) E. Nava

(2) H. Gaston vs S. Mochizuki

D. Prizmic vs C. Tabur

R. Peniston vs B. Bonzi

V. Sachko vs (27) M. Kukushkin

(3) Z. Bergs vs O. Jasika

S. Hong vs P. Herbert

M. Martineau vs D. Yevseyev

N. Fatic vs (28) T. Droguet

(4) J. Duckworth vs B. Hassan

N. Moreno De Alboran vs B. Paire

J. Faria vs H. Rocha

M. Lajal vs (25) F. Passaro

(5) L. Harris vs A. Vavassori

S. Travaglia vs G. Loffhagen

H. Grenier vs M. Dellien

C. Wong vs (24) Z. Svajda

(6) L. Van Assche vs C. Hemery

V. Royer vs L. Tu

J. Pinnington Jones vs L. Pouille

J. Vesely vs (22) H. Mayot

(7) G. Barrere vs Q. Halys

J. Clarke vs D. Schwartzman

J. Rodionov vs B. Zhukayev

D. Rincon vs (17) H. Medjedovic

(8) D. Galan vs O. Roca Batalla

A. Dougaz vs G. Diallo

F. Maestrelli vs R. Albot

Y. Bu vs (23) T. Atmane

(9) D. Goffin vs M. Polmans

Y. Uchiyama vs T. van Rijthoven

D. Sweeny vs B. Zapata Miralles

M. Bellucci vs (31) D. Ajdukovic

(10) D. Dzumhur vs T. Schoolkate

N. Hardt vs D. Novak

J. Fonseca vs A. Moro Canas

K. Jacquet vs (29) M. Gigante

(11) V. Vacherot vs N. Kicker

R. Molleker vs A. Andreev

P. Kypson vs S. Parker

J. Ficovich vs (32) L. Riedi

(12) C. Garin vs E. Couacaud

T. Barrios Vera vs A. Matusevich

A. Pellegrino vs T. Skatov

T. Boyer vs (26) L. Klein

(13) C. Ugo Carabelli vs J. De Loore

F. Meligeni Alves vs I. Marchenko

M. Huesler vs M. Cressy

D. Svrcina vs (21) T. Tirante

(14) J. Kovalik vs S. Shimabukuro

D. Kudla vs J. de Jong

E. Ymer vs L. Neumayer

M. Trungelliti vs (19) F. Bagnis

(15) P. Cachin vs A. Ritschard

O. Virtanen vs F. Agamenone

G. Heide vs R. Burruchaga

Z. Piros vs (18) S. Napolitano

(16) V. Kopriva vs H. Squire

H. Dellien vs P. Sekulic

M. Guinard vs A. Galarneau

O. Crawford vs (20) R. Gasquet