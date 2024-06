Challenger Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Milano – Tabellone Prncipale – terra

(1) Albert Ramos-Vinolas vs Gonzalo Bueno

Samuel Vincent Ruggeri vs (Alt) Michael Vrbensky

Qualifier vs Egor Gerasimov

Ivan Gakhov vs (7) Gauthier Onclin

(4) Maks Kasnikowski vs (PR) Nicolas Alvarez Varona

Yaroslav Demin vs Vilius Gaubas

Qualifier vs Qualifier

(WC) Andrea Picchione vs (8) Nikolas Sanchez Izquierdo

(5) Enrico Dalla Valle vs Qualifier

Mathias Bourgue vs (Alt) Giovanni Fonio

Rodrigo Pacheco Mendez vs Gianluca Mager

Qualifier vs (3) Chun-Hsin Tseng

(6) Javier Barranco Cosano vs Filip Cristian Jianu

(WC) Federico Cina vs (WC) Marco Cecchinato

Tristan Lamasine vs Elmer Moller

Qualifier vs (2) Juan Pablo Varillas

Challenger Milano – Tabellone Qualificazione- terra

(1) Federico Agustin Gomez vs (Alt) Marko Topo

(Alt) Gerald Melzer vs (7) Alessandro Giannessi

(2) Carlos Taberner vs Marcello Serafini

Giovanni Oradini vs (10) Gastao Elias

(3) Alexander Weis vs (WC) Joao Eduardo Schiessl

(Alt) Federico Gaio vs (11) Blake Mott

(4) Ignacio Buse vs (Alt) Alexey Zakharov

(WC) Gabriele Piraino vs (8) Riccardo Bonadio

(5) Moez Echargui vs (WC) Federico Arnaboldi

Joel Schwaerzler vs (9) Raul Brancaccio

(6) Mathys Erhard vs (WC) Nikoloz Basilashvili

Gabriel Debru vs (12) Nino Serdarusic

Center Court – ore 10:00

Gabriele Piraino vs Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Federico Gaiovs Blake MottMathys Erhardvs Nikoloz BasilashviliCarlos Tabernervs Marcello Serafini

Court 10 – ore 10:00

Federico Agustin Gomez vs Marko Topo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Debruvs Nino SerdarusicAlexander Weisvs Joao Eduardo SchiesslMoez Echarguivs Federico Arnaboldi

Court 13 – ore 10:00

Ignacio Buse vs Alexey Zakharov

Gerald Melzer vs Alessandro Giannessi

Joel Schwaerzler vs Raul Brancaccio

Giovanni Oradini vs Gastao Elias