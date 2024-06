Musetti incanta sull’erba del Queen’s: è in finale dopo una battaglia con Thompson

Musetti in finale

Lorenzo Musetti conquista la finale del prestigioso torneo del Queen’s Club di Londra, confermando il suo crescente feeling con l’erba. Il talento di Carrara ha superato l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in due ore e venti minuti di gioco, raggiungendo la sua seconda finale ATP 500 in carriera dopo quella di Amburgo nel 2022.

In finale sfiderà uno tra Tommy Paul.

Musetti è partito forte, sfruttando l’onda emotiva delle vittorie precedenti. Un break immediato lo ha portato sul 3-0, controllando poi il set fino al 6-3 finale. Nel secondo parziale, Thompson ha alzato l’intensità, sorprendendo l’italiano con risposte profonde e aggressive. Nonostante due interventi del medico per problemi alla schiena, l’australiano è riuscito a pareggiare i conti vincendo il set 6-3.

Il terzo set è stato un’autentica battaglia, con entrambi i giocatori che hanno dovuto lottare duramente per mantenere il servizio. Il momento decisivo è arrivato nell’ottavo game, quando Musetti ha strappato il servizio a Thompson alla quarta palla break, grazie a un errore dell’avversario. L’italiano ha poi chiuso il match al servizio, celebrando la vittoria e la conquista della finale sull’erba londinese.

La prestazione di Musetti è stata impeccabile, con il 69% di prime in campo e il 75% di punti vinti con la prima di servizio. Il carrarino ha messo costante pressione sul servizio di Thompson, strappandogli 34 punti complessivi. Il bilancio vincenti-errori non forzati (27-14) testimonia la solidità del suo gioco.

Questa vittoria proietta Musetti alla posizione numero 25 del ranking mondiale, confermando la sua crescita su una superficie che in passato gli aveva creato qualche difficoltà. La finale del Queen’s rappresenta un’opportunità unica per il tennista italiano di conquistare il suo primo titolo sull’erba e di lanciare un segnale importante in vista di Wimbledon.

L’amore tra Musetti e l’erba sembra ormai sbocciato, promettendo emozioni e successi per il futuro del tennis italiano su questa affascinante superficie.

ATP London / Queen's Club Jordan Thompson Jordan Thompson 3 6 3 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 3 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇦🇺 Jordan Thompson 🇮🇹 Lorenzo Musetti Punteggio servizio 256 282 Ace 4 2 Doppi falli 0 2 Percentuale prime di servizio 55% (49/89) 69% (60/87) Punti vinti con la prima 67% (33/49) 75% (45/60) Punti vinti con la seconda 55% (22/40) 52% (14/27) Palle break salvate 73% (8/11) 67% (4/6) Giochi di servizio giocati 13 14 Punteggio risposta 121 128 Punti vinti in risposta sulla prima 25% (15/60) 33% (16/49) Punti vinti in risposta sulla seconda 48% (13/27) 45% (18/40) Palle break convertite 33% (2/6) 27% (3/11) Giochi di risposta giocati 14 13 Punti vinti a rete 59% (23/39) 75% (24/32) Vincenti 26 27 Errori non forzati 20 14 Punti vinti al servizio 62% (55/89) 68% (59/87) Punti vinti in risposta 32% (28/87) 38% (34/89) Punti totali vinti 47% (83/176) 53% (93/176) Velocità massima servizio 218 km/h 211 km/h Velocità media prima di servizio 194 km/h 187 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 148 km/h





Marco Rossi