Sinner vince all’esordio ad Halle: “Soddisfatto della mia prestazione” (sintesi video della partita ed il punto dell’anno di Jannik)

Jannik Sinner, fresco di conquista del primo posto nel ranking ATP, ha debuttato con una vittoria nel Terra Wortmann Open 2024, torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania. L’azzurro ha superato in rimonta l’ostico olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7(8), 6-3, 6-2.

Nell’intervista post-match, Sinner ha analizzato i momenti chiave dell’incontro: “Ero 5-1 nel tie-break del primo set, lui può giocare molto bene su questa superficie. Nel 2° sono stato 0-40 sul mio servizio e da lì ho ritrovato fiducia. Penso di aver mostrato un bel tennis oggi”.

Un punto in particolare, un passante in tuffo, ha cambiato le sorti del match. “Io stavo correndo verso la mia sinistra, ho visto la deviazione del nastro e, non so neanche bene come ho fatto, ma è stato un bel tuffo. Quel punto mi ha dato la confidenza necessaria, ho pensato che, se l’avevo fatto una volta, potevo rifarlo. Griekspoor ha giocato comunque una grande partita”, ha dichiarato Sinner.

Per il numero 1 del mondo si tratta della prima vittoria da quando ha raggiunto la vetta del ranking. “Di sicuro l’1 è un grande numero, però io devo sempre migliorare. Il torneo ha creduto in me, qui giocai le qualificazioni da ragazzino e sono tornato dopo 5 anni. Sono contento di essere rimasto in campo tanto e di stare bene”, ha commentato Sinner.

L’altoatesino, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscito a imporre il suo gioco e a prendere il controllo del match, dimostrando ancora una volta la sua crescita e la sua maturità. Ora, forte di questa vittoria, Sinner guarda con fiducia ai prossimi impegni nel torneo tedesco, consapevole di poter fare bene su una superficie che esalta le sue qualità.





Francesco Paolo Villarico