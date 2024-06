ITF Ilkley e Olomuc: I Main Draw

ITF ILKLEY(Gbr 100k erba)

[1] Zhuoxuan Bai vs Kimberly Birrell

TBD vs TBD

Sonay Kartal vs TBD

Elena Gabriela Ruse vs [8] Yuriko Lily Miyazaki

[4] Mccartney Kessler vs Rebecca Marino

Renata Jamrichova vs TBD

Simona Waltert vs TBD

[5] Daria Snigur vs TBD

[6] Taylah Preston vs Elizabeth Mandlik

Katarzyna Kawa vs Marina Stakusic

Nuria Parrizas-diaz vs Elsa Jacquemot

Hannah Klugman vs [3] Chloe Paquet

[7] Arianne Hartono vs TBD

Mingge Xu vs TBD

Kateryna Baindl vs Jessika Ponchet

Amarni Banks vs [2] Mai Hontama

[1] Anna Bondarvs Lola RadivojevicSofia Costoulasvs Diana MarcinkevicaBarbora Michalkovavs TBDLiv Hovdevs [7] Kathinka Von deichmann

[4] Xiaodi You vs TBD

Julie Struplova vs TBD

Valentini Grammatikopoulou vs TBD

[5] Julia Avdeeva vs TBD

[8] Guiomar Maristany zuleta de reales vs Lucie Petruzelova

Barbora Palicova vs Julie Pastikova

Sapfo Sakellaridi vs Fanni Stollar

[3] Leyre Romero gormaz vs TBD

[6] Maja Chwalinska vs TBD

Sujeong Jang vs Gabriela Lee

Kaylah Mcphee vs TBD

Nika Radisic vs [2] Panna Udvardy