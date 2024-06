Presentata la terza edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup: dal 16 al 22 giugno spettacolo a Sassuolo. Wild card a Fabio Fognini, Federico Cinà e Federico Biondoli

Il grande tennis torna in Emilia Romagna. Da domenica 16 a sabato 22 giugno lo Sporting Club Sassuolo ospita l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125, giunto alla sua terza edizione.





L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è stato presentato questa mattina nella splendida cornice del club sassolese alla presenza di Giammaria Manghi (Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna), Antonio Santa Maria (Direttore Generale di Master Group Sport), Antonio Nicolini (Presidente dello Sporting Club Sassuolo) e Alessandro Motti (Direttore del Torneo). Presenti in platea, tra gli altri, anche il neo sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, il presidente della FITP Regionale Gilberto Fantini e il delegato provinciale Roberto Vitale.

L’evento rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

“Anche quest’anno sono oltre 130 gli eventi che come Regione Emilia-Romagna promuoviamo a livello nazionale e internazionale – le parole di Giammaria Manghi – Il tennis ha un grande spazio con la conferma per il terzo anno del raggruppamento di Coppa Davis alla Unipol Arena e un torneo ATP importante con un main draw di rilievo che per la prima volta si tiene allo Sporting Club di Sassuolo, siamo contenti di questo perché si tratta di una realtà storica, ma anche molto attuale e di grande proposta tennistica della nostra regione. Il contesto ideale per una manifestazione di tennis che segna, insieme ad altro, come in Emilia Romagna negli ultimi 5-6 anni questo sport si sia diffuso contribuendo alla diffusione della promozione del territorio. Nell’anno del Tour de France, nell’anno in cui si è riproposto il GP di Imola, questo torneo non ha minore importanza perché consente di spaziare su uno sport di grande seguito e ha trovato una collocazione ideale per realizzare grandi risultati sia dal punto di vista dello spettacolo sportivo che dal punto di vista della promozione dell’immagine portando una bella cartolina dell’Emilia-Romagna oltre i confini. È un bell’evento di sistema che mette insieme un club, un player e un ente come la Regione”.

“Ringrazio la Regione Emilia-Romagna con cui abbiamo fatto negli ultimi anni un percorso di valorizzazione di questo meraviglioso sport puntando su tornei 125 organizzati ad altissimo livello, anche per il budget investito – aggiunge Antonio Santa Maria – Qui a Sassuolo abbiamo trovato un club pronto e davvero unico per spazi, organizzazione e disponibilità. Giocare partite in orario serale consentirà di aver ancora più pubblico, un aspetto che ci interessa molto così come la diffusione televisiva: le fasi finali del torneo saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre tutte le partite su Supertennis. Ci tengo, infine, a sottolineare che questo evento sarà “certificato” dal punto di vista della sostenibilità ambientale, uno dei primi ATP 125 ad essere auditato da Bureau Veritas”.

“Con grandissimo piacere, con un po’ d’orgoglio e con tantissimo entusiasmo abbiamo l’onore di potere ospitare nel nostro Circolo una delle più importanti manifestazioni tennistiche nazionali – spiega Antonio Nicolini – Potremo regalare ai nostri soci, agli appassionati, ai tecnici e agli allievi una settimana di altissimo livello agonistico, ove sarà possibile stare a contatto con gli atleti, agli allenatori e tutti i membri degli staff che girano per il mondo nel circuito professionistico. Lo Sporting Club Sassuolo inseguiva da tempo questa occasione, che si è concretizzata grazie alla sinergia che si è creata con la Regione Emilia-Romagna e con Master Group Sport ai quali va quindi il nostro ringraziamento. Siamo orgogliosi della scelta fatta dall’ATP, perché per lo Sporting significa un riconoscimento importante ed una promozione, e quindi il via libera per potere continuare a pensare “in grande”. Un ringraziamento va peraltro anche ai nostri soci, ai quali abbiamo chiesto un sacrificio per potere allestire al meglio le strutture e gli spazi necessari ed assicurare lo svolgimento del torneo con gli standard internazionali. Siamo particolarmente felici di ospitare tutti coloro che vorranno condividere nei nostri spazi questa esperienza che sarà ricca di contenuti sia per gli addetti ai lavori sia per i semplici spettatori e sarà da traino per coinvolgere ancora più persone nella passione del tennis”.

“Sono molto contento che l’Emilia-Romagna Tennis Cup si consolidi con questa terza edizione – conclude Alessandro Motti – Un’edizione che propone cinque tennisti nella top100, alcuni ex top50 e tanti giovani promettenti che sono certo saranno nella top100 a breve. La location che ci ospita è molto bella, questo è un circolo che ha esperienza di tornei e ciò sarà un ulteriore valore aggiunto a tutta la manifestazione. Il numero uno del seeding sarà l’argentino Federico Coria seguito da Sumit Nagal, Alexandre Muller, Borna Coric e Daniel Altmaier e Luca Van Assche”.

Nutrita e agguerrita la “truppa” italiana guidata da Fabio Fognini (cui è stata assegnata una wild card) che terrà alto l’onore “tricolore” insieme a Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Francesco Maestrelli, Alessandro Giannessi e il giovane talento Federico Cinà. Federico Bondioli, 19 anni di Ravenna, ma tesserato con il circolo sassolese, sarà l’enfant du pay del torneo.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Sassuolo (MD) Inizio torneo: 17/06/2024 | Ultimo agg.: 14/06/2024 09:13 Main Draw (cut off: 176 - Data entry list: 30/05/24 - Special Exempts: 0/0) 0. I. Buse

I. Buse 0. G. Campana Lee

G. Campana Lee 71. F. Coria

F. Coria 73. B. Coric

B. Coric 83. D. Altmaier

D. Altmaier 90. A. Muller

A. Muller 95. S. Nagal

S. Nagal 99. F. Comesana

F. Comesana 103. L. Van Assche

L. Van Assche 108. P. Cachin

P. Cachin 109. T. Agustin Tirante

T. Agustin Tirante 117. J. Pablo Varillas

J. Pablo Varillas 120. F. Bagnis

F. Bagnis 134. F. Passaro

F. Passaro 138. M. Gigante

M. Gigante 144. R. Andres Burruchaga

R. Andres Burruchaga 148. G. Zeppieri

G. Zeppieri 155. B. Paire

B. Paire 159. A. Pellegrino

A. Pellegrino 165. L. Pouille

L. Pouille 176. J. de Jong Alternates 1. E. Ymer (182)

E. Ymer (182) 2. S. Travaglia (202)

S. Travaglia (202) 3. F. Maestrelli (205)

F. Maestrelli (205) 4. M. Janvier (217)

M. Janvier (217) 5. B. Zapata Mir (219)

B. Zapata Mir (219) 6. T. Boyer (224)

T. Boyer (224) 7. J. Pablo Fico (226)

J. Pablo Fico (226) 8. K. Jacquet (232)

K. Jacquet (232) 9. J. Vesely (239)

J. Vesely (239) 10. A. Shelbayh (248)

A. Shelbayh (248) 11. C. Tseng (253)

C. Tseng (253) 12. E. Gerasimov (268)

E. Gerasimov (268) 13. G. Blancaneau (277)

G. Blancaneau (277) 14. S. Vincent Ru (281)

S. Vincent Ru (281) 15. F. Cristian J (286)

F. Cristian J (286) 16. G. Mager (294)

G. Mager (294) 17. D. Masur (295)

D. Masur (295) 18. G. Fonio (297)

G. Fonio (297) 19. G. Andreozzi (301)

G. Andreozzi (301) 20. F. Agustin Go (312)

F. Agustin Go (312) 21. A. Weis (317)

A. Weis (317) 22. R. Brancaccio (321)

R. Brancaccio (321) 23. D. Jorda Sanc (324)

D. Jorda Sanc (324)