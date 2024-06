Bolelli/Vavassori carta da medaglia alle olimpiadi? Ecco i possibili avversari a Parigi

L’ultimo aggiornamento dei ranking ATP e WTA ha prodotto una prima lista dei giocatori eleggibili per il torneo olimpico di Parigi 2024 che si terrà sui campi del Roland Garros con ogni nazione potrà schierare, considerando sia singolo che doppio, fino ad un massimo di 6 atleti per genere, col vincolo di 4 singolaristi e 2 coppie di doppio. Per l’Italia, in campo maschile oltre ai 4 singolaristi, Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi, saranno certamente convocati per il doppio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, autori finora della loro migliore stagione, dopo aver raggiunto la finale in entrambi gli slam finora disputati.

In ottica medaglie, la carta Bolelli/Vavassori rappresenta una grande occasione da non perdere, considerando che mai come quest’anno il ranking di doppio vede al comando pochissime coppie composte da connazionali, quindi coppie temibili come Granollers/Zeballos (vincitori a Roma) ed i freschi vincitori del Roland Garros, Arevalo/Pavic, non potranno essere coppie rivali per i nostri azzurri. Va ricordato che rispetto al Roland Garros, si giocherà 2 set su 3, col punto decisivo e con il super tie-break a 10.

L’entry list di doppio per il torneo olimpico è abbastanza particolare, perché su 32 coppie presenti, garantisce il posto solo ai primi 10 giocatori del ranking di doppio e per le altre coppie vale la regola del ranking combinato, ovvero la somma del ranking (migliore fra singolare e doppio) dei due giocatori che formano la coppia, per invogliare anche i singolaristi a cimentarsi nel doppio olimpico.

Andiamo quindi ad ipotizzare chi potrebbero essere i più temibili avversari dei nostri azzurri per la corsa alle medaglie. Bolelli e Vavassori sono qualificati di diritto, grazie al decimo posto di Andrea Vavassori nel ranking attuale, ma già all’interno dei primi 10, ci sono 2 giocatori che probabilmente non disputeranno le olimpiadi. Chi certamente non ci sarà è Marcelo Arevalo, il quale pur essendo qualificato di diritto, non ha alcun connazionale di El Salvador fra i primi 300 del ranking, un altro grande assente potrebbe essere Horacio Zeballos, ad oggi la federazione argentina sembra aver manifestato l’interesse per schierare la coppia esperta Gonzalez/Molteni (87W-41L all’attivo) e data la regola dei 6 giocatori in totale, una seconda coppia potrebbe essere scelta fra i 4 singolaristi che si sono già assicurati il posto, ipotizziamo Cerundolo/Etcheverry (6W-16L), capaci di arrivare ai quarti al Foro Italico quest’anno.

Le principali minacce arriveranno sicuramente da Croazia, Spagna, Australia, Stati Uniti e Francia. La Croazia a Tokyo fece doppietta con Metkic/Pavic vincitori in finale contro Dodig/Cilic. Dato che Metkic/Pavic si sono separati, probabile lo schieramento di Dodig/Pavic schierati quest’anno in Davis e con un record in carriera di 23W-14L. Doppio pericolo dalla Spagna che schiererà il fortissimo Marcel Granollers in coppia con uno dei 4 singolaristi, probabilmente Davidovich-Fokina, mentre come seconda coppia, prende corpo l’idea di vedere insieme Alcaraz e Nadal. L’Australia ha uno scenario simile all’Argentina, può vantare il numero 1 del mondo, Matthew Ebden, ma il suo compagno Bopanna, non è australiano, quindi potrebbe giocare con Peers, altro forte specialista del doppio anche se i due hanno all’attivo solo 6 partite insieme, ma ha anche la coppia Purcell/Thompson che ha un ottimo record di 32W e 7L, quindi dovranno fare una scelta sui 6 giocatori totali da portare. Occhio agli States che potrebbero schierare due ottime coppie, gli specialisti Ram/Krajicek (19W-6L) che però solitamente hanno altri compagni nel circuito ed i 2 singolaristi Fritz/Paul (9W-15L), infine la Francia padrona di casa che oltre alla storica coppia Mahut/Roger-Vasselin (107W-48L), potrebbe schierare anche una coppia di singolaristi fra i 4 presenti.

Fra le altre coppie, si sono assicurati la qualificazione Rohan Bopanna (India) che potrebbe fare coppia con Bhambri o Balaji, Joe Salisbury (Gran Bretagna) che può scegliere un compagno fra uno dei fratelli Murray, Skupski o Evans e Wesley Koolhof (Olanda) che porterà uno fra Rojer o Haase. Utilizzando il ranking combinato, potrebbero essere presenti altre coppie affiatate, specialiste del doppio come i tedeschi Krawietz/Putz (58W-31L), i belgi Gille/Vliegen (333W-183L) e gli austriaci Erler/Miedler (131W-72L) o coppie di singolaristi come Rublev e Khacanov (47W-48L) o ancora singolaristi affiancati da doppisti come i polacchi Hurkacz/Zielinski (10W-5L) ed i fratelli Tsitsipas (18W-31L). E Jannik Sinner? Sarà sicuramente il nuovo numero 1 del mondo sarà uno dei favoriti per la medaglia in singolo, se dovesse decidere di giocare anche il doppio, non avrà al suo fianco Lorenzo Sonego, ma la suggestione di giocare con Lorenzo Musetti potrebbe essere interessante.





Andrea Marletta