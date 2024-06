Lorenzo Musetti supera un ostico esordio a Stoccarda: battuto Mpetshi Perricard in due tie-break

Lorenzo Musetti ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda, in Germania. Il tennista toscano, quinta testa di serie del torneo, ha avuto la meglio sul qualificato francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 7-6(9), 7-6(9) dopo oltre due ore di una vera e propria battaglia di nervi.

L’incontro è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno fatto valere la potenza dei propri servizi. Mpetshi Perricard, in particolare, ha dimostrato di essere un avversario temibile sull’erba, grazie ai suoi servizi ad oltre 230 km/h, alla buona dimestichezza a rete e alla grande potenza dei suoi colpi.

Nel primo set, dopo una fase iniziale dominata dai servizi, Musetti si è fatto pericoloso in risposta sul 5-5, ma Perricard ha annullato tre palle break nell’undicesimo gioco, trascinando il parziale al tie-break. Qui, dopo una lunga battaglia punto a punto, è stato un doppio fallo del francese a consegnare il set a Musetti per 11-9.

Il copione non è cambiato nel secondo set, con Musetti più propositivo in risposta ma incapace di concretizzare le occasioni. Sul 5-4 in favore dell’azzurro, Perricard ha annullato ben quattro match point, due dei quali con altrettanti ace, portando ancora una volta il set al tie-break. Nuovamente, il tie-break è stato un’altalena di emozioni, con Musetti che ha sprecato un minibreak di vantaggio e ha annullato un pericoloso set point. Alla fine, dopo aver fallito un match point sul 9-8, il toscano ha chiuso con un ace liberatorio sul 10-9.

Al secondo turno, Lorenzo Musetti se la vedrà con il padrone di casa Dominik Koepfer, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo. Tuttavia, il tennista azzurro può trarre grande fiducia da questa vittoria sofferta, che dimostra la sua capacità, in questo caso, di rimanere aggrappato alla partita anche nei momenti di maggiore difficoltà. L’erba di Stoccarda potrebbe riservare ancora delle soddisfazioni al talento toscano.

ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 7 7 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* df 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Lorenzo Musetti 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard Punteggio servizio 312 307 Ace 4 21 Doppi falli 3 5 Percentuale prime di servizio 73% (68/93) 72% (77/107) Punti vinti con la prima 78% (53/68) 77% (59/77) Punti vinti con la seconda 60% (15/25) 50% (15/30) Palle break salvate 0% (0/0) 100% (8/8) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 73 62 Punti vinti in risposta sulla prima 23% (18/77) 22% (15/68) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (15/30) 40% (10/25) Palle break convertite 0% (0/8) 0% (0/0) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 52% (16/31) 53% (25/47) Vincenti 24 44 Errori non forzati 13 25 Punti vinti al servizio 73% (68/93) 69% (74/107) Punti vinti in risposta 31% (33/107) 27% (25/93) Punti totali vinti 51% (101/200) 50% (99/200) Velocità massima servizio 214 km/h 239 km/h Velocità media prima di servizio 188 km/h 222 km/h Velocità media seconda di servizio 147 km/h 208 km/h





Francesco Paolo Villarico