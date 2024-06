ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (Alt) Ursu, Vadym

(WC) Rehberg, Max Hans vs (7) Hassan, Benjamin

(2) Marterer, Maximilian vs Martineau, Matteo

Cressy, Maxime vs (5) Medjedovic, Hamad

(3) Duckworth, James vs Sultanov, Khumoyun

(WC) Nadal, Joan vs (8) Molleker, Rudolf

(4) Gasquet, Richard vs Bonzi, Benjamin

Masur, Daniel vs (6) Herbert, Pierre-Hugues

1. Daniel Masurvs [6] Pierre-Hugues Herbert2. [2] Maximilian Marterervs Matteo Martineau3. [WC] Joan Nadalvs [8] Rudolf Molleker4. [WC] Max Hans Rehbergvs [7] Benjamin Hassan

Match Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Richard Gasquet vs Benjamin Bonzi

2. Maxime Cressy vs [5] Hamad Medjedovic

3. [3] James Duckworth vs Khumoyun Sultanov

4. [1] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Vadym Ursu