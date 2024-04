Jannik Sinner: “Prendo tutto con un sorriso, vittorie e sconfitte. Olimpiade è un obiettivo del 2024”

Jannik Sinner, si è aperto in una sincera intervista rilasciata a SportWeek, rivelando la sua filosofia di vita e le sue aspirazioni per il futuro.

Con l’umiltà che lo contraddistingue, Sinner si considera un ragazzo fortunato, con un rapporto sano con il denaro e pronto ad assumersi le responsabilità. “Ho iniziato a prendermele quando sono andato via di casa a 13 anni”, ha raccontato il tennista, ricordando i momenti di nostalgia e il supporto della famiglia durante quei primi sacrifici.

“Non pretendo di insegnare niente a nessuno. Dai miei ho imparato a prendere tutto con un sorriso, vittorie e sconfitte”.

Olimpiadi e Davis Cup nel mirino

Dopo l’indimenticabile esperienza della vittoria in Davis, Sinner guarda con entusiasmo al futuro, sperando di poter ripetere l’impresa, questa volta con Matteo Berrettini al suo fianco. Ma l’obiettivo principale per il 2024 sono le Olimpiadi: “Per Tokyo non mi sentivo ancora pronto. Spero di portare a casa una medaglia per dare un’altra gioia agli italiani”, ha dichiarato il giovane campione, esprimendo anche la sua curiosità di confrontarsi con atleti di altre discipline.

La passione per i motori e l’incontro con la Nazionale

Sinner ha poi parlato della sua grande passione per i motori e la Formula 1, raccontando l’emozione provata durante la visita a Maranello: “Vedere da vicino la cura dei dettagli, il processo di realizzazione, sentire il suono di quei motori mi ha emozionato”.

Infine, il tennista ha commentato l’incontro con la Nazionale italiana di calcio e con l’allenatore Luciano Spalletti, sottolineando l’importanza di imparare gli uni dagli altri: “Penso che tutti noi possiamo imparare qualcosa dal prossimo”.





