ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Bucharest, WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo due azzurri (LIVE)

🇪🇸 ATP 500 Barcellona (Spagna) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [12] Cameron Norrievs [13] Tomas Martin Etcheverry

2. Matteo Arnaldi vs [3] Casper Ruud



3. Facundo Diaz Acosta vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 16:00)



4. [16] Arthur Fils vs Dusan Lajovic



Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

2. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Q] Tomas Machac / Zhizhen Zhang (non prima ore: 14:00)



3. Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [2] Ivan Dodig / Neal Skupski



🇩🇪 ATP 250 Monaco (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [3] Taylor Fritzvs [6] Jack Draper

2. [1] Alexander Zverev vs Cristian Garin



3. [Q] Marc-Andrea Huesler vs [2] Holger Rune



4. [5] Felix Auger-Aliassime vs [4] Jan-Lennard Struff



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Theo Arribage / Victor Cornea



2. Yuki Bhambri / Albano Olivetti vs Alexander Erler / Lucas Miedler



ATP 250 🇷🇴 Bucarest (Romania), – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

1. [3] Sebastian Kordavs [Q] Gregoire Barrere

2. Corentin Moutet vs Marton Fucsovics (non prima ore: 11:00)



3. [3] Sebastian Korda OR [Q] Gregoire Barrere vs Miomir Kecmanovic OR [8] Pedro Martinez



4. [1] Francisco Cerundolo OR Federico Coria vs Thiago Seyboth Wild OR [5] Mariano Navone (non prima ore: 16:00)



Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Thiago Seyboth Wild vs [5] Mariano Navone



2. [1] Francisco Cerundolo vs Federico Coria



3. [3] Harri Heliovaara / Henry Patten vs Francisco Cabral / Aleksandr Nedovyesov



4. Nuno Borges / Reese Stalder vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Miomir Kecmanovic vs [8] Pedro Martinez



2. [1] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Fabrice Martin / Denys Molchanov (non prima ore: 10:00)



3. [WC] Joao Fonseca vs [4] Alejandro Tabilo



4. [1] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer OR Fabrice Martin / Denys Molchanov vs Sander Arends / Matwe Middelkoop



5. Pedro Martinez / Alejandro Tabilo vs [4] Nicolas Barrientos / Rafael Matos



🇩🇪 WTA 500 Stoccarda (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta (al coperto)

(4) Elena Rybakinavs Jasmine Paolini

(6) Marketa Vondrousova vs (2) Aryna Sabalenka



(1) Iga Swiatek vs Emma Raducanu Non prima 16:00



Marta Kostyuk vs (3) Coco Gauff Non prima 17:30



(4) Lidziya Marozava/ (4) Kimberley Zimmermannvs Naiktha Bains/ Maia Lumsden

(6) Sloane Stephens vs (4) Yue Yuan Non prima 12:30



Arantxa Rus vs Magda Linette



Elena-Gabriela Ruse vs (2) Caroline Garcia Non prima 16:30



(3) Anhelina Kalinina vs (5) Mirra Andreeva Non prima 18:30



Varvara Lepchenkovs Kristina Mladenovic

11:00 🇧🇾 Falei – 🇳🇱 Lamens



(1) Bernarda Pera vs Francisca Jorge



(4) Clara Tauson vs Matilde Jorge



(1) Miriam Kolodziejova / (1) Anna Siskova vs Francisca Jorge / Matilde Jorge



