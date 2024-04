ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. Ci sono Alcaraz e Nadal. Rafael sfiderà il nostro Flavio Cobolli all’esordio. Anche Musetti e Arnaldi al via

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale – parte alta

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Van Assche, Luca vs Zhang, Zhizhen

Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Rincon, Daniel

Bye vs (15) Coric, Borna

(10) Musetti, Lorenzo vs Bye

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

Kotov, Pavel vs Ofner, Sebastian

Bye vs (5) Tsitsipas, Stefanos

(4) de Minaur, Alex vs Bye

Cobolli, Flavio vs (PR) Nadal, Rafael

Altmaier, Daniel vs Popyrin, Alexei

Bye vs (16) Fils, Arthur

(11) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Machac, Tomas vs Qualifier

Qualifier vs Lajovic, Dusan

Bye vs (6) Humbert, Ugo

(8) Baez, Sebastianvs Byevs Cazaux, ArthurQualifier vs QualifierBye vs (9) Jarry, Nicolas

(14) Thompson, Jordan vs Bye

Munar, Jaume vs Nishioka, Yoshihito

Muller, Alexandre vs (WC) Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (3) Ruud, Casper

(7) Khachanov, Karen vs Bye

Safiullin, Roman vs (WC) Bautista Agut, Roberto

Qualifier vs Cachin, Pedro

Bye vs (12) Norrie, Cameron

(13) Etcheverry, Tomas Martin vs Bye

Marozsan, Fabian vs (WC) Landaluce, Martin

Evans, Daniel vs Nakashima, Brandon

Bye vs (2) Rublev, Andrey