Masters 1000 Miami: Sinner lanciato dai bookie, in finale con Dimitrov quote da titolo e secondo posto del ranking (domani la finale alle ore 21 italiane)

Dopo aver dominato la semifinale contro Medvedev, Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a Miami per la finale, che potrebbe regalargli il terzo titolo dell’anno e il secondo posto nel ranking Atp. Nonostante il momento di grazia di Dimitrov, capace di eliminare Alcaraz e Zverev, i bookie vedono basso il successo di Jannik, offerto tra 1,24 e 1.27. Si gioca a 4l, invece, il secondo trofeo Masters 1000 di Dimitrov, dopo il trionfo a Cincinnati del 2017. Anche gli appassionati prevedono la vittoria dell’italiano. Secondo i dati raccolti dai bookie, alla vigilia del torneo il 27% degli italiani aveva eletto Jannik campione: percentuale destinata ad alzarsi, considerato che il 71% aveva scelto Alcaraz, poi eliminato proprio da Dimitrov.

Tre i precedenti tra Sinner e Dimitrov: il primo incrocio, a Roma nel 2020, vide trionfare in due set il bulgaro; lo scorso anno, però, Sinner ribaltò lo score negli scontri diretti vincendo prima nei sedicesimi a Miami in due set e poi nei quarti a Pechino dopo un combattuto match terminato 6-4 3-6 6-2. Per quanto riguarda il set betting di domani, il 2-0 per Sinner è l’ipotesi più accreditata a 1,73, mentre la vittoria in tre set dell’altoatesino vale 3,85; si sale a 7 e 7,50 per il 2-0 e 2-1 di Dimitrov.

🇺🇸 Quote e scontri diretti

DOMANI, 21:00 F 🇧🇬 Dimitrov (11) vs 🇮🇹 Sinner (2) 1-2 Quota: 3.68 – 1.29

OGGI, 20:00 F 🇺🇸 Collins vs 🇰🇿 Rybakina (4) 1-3 Quota: 2.43 – 1.58