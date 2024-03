Dalle 11,30 di domani finali dell’Open pre quali IBI24 al Match Ball Firenze

Alle 11,30 (sabato 30 marzo) al Match Ball Firenze scenderanno in campo le finali del torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024 con montepremi di 25.610 euro, valido come 46ª edizione dei Campionati Toscani Assoluti. L’ingresso al circolo di Bagno a Ripoli è libero

Nel maschile, la sfida è prevista al termine dell’incontro femminile, e si affronteranno il numero uno Riccardo Bonadio, che in semifinale ha sconfitto 62 46 61 in un match molto divertente e di ottimo livello Stefano Baldoni (4) e Luigi Sorrentino 2.2 (14) che dopo aver eliminato il numero tre Manuel Mazza, Gian Matias Di Natale ha sconfitto in semifinale Filippo Romano (2.3) per 63 63 e proverà a conquistare il torneo delle pre quali IBI24 con il maggior numero di partecipanti, ben 740.

La finale femminile prevista alle 11,30 vede di fronte Camilla Gennaro 2.3 Ct Giotto Arezzo che in semifinale ha sconfitto la numero uno Anastasia Piangerelli 2.1 per 75 16 64 e la giocatrice del Park Calenzano Emma Martellenghi 2.5 brava a sconfiggere la seconda favorita del seeding Maria Vittoria Viviani (Ct Grosseto) per 60 76. Il derby sarà valido anche per conquistare il titolo assoluto del tennis toscano.

Si sono disputate anche le finali dei doppi con l’affermazione e la qualificazione per Roma della coppia Claudia Giovine e Iryna Buriachok che nell’atto conclusivo hanno avuto la meglio su Maria Vittoria Viviani e Melania Delai per 64 64. Nel maschile è invece il duo composto da Juan Cruz Martin Manzano e Riccardo Bonadio a qualificarsi dopo il 63 64 su Lorenzo Vatteroni e Luigi Sorrentino.

Il Direttore del torneo è il maestro Paolo Lapini mentre lo staff dei giudici arbitri è composto dal giudice titolare Alessio Bustone con il supporto di Roberto Falteri, Enrico Di Vita, Alessandro Atzori e Niccolò Stinghi.

“Due finali diverse ma entrambe di grande interesse – spiega il direttore del torneo Paolo Lapini – Bonadio e Sorrentino sono due giocatori conosciuti nel circuito professionistico e che hanno dimostrato di giocare un tennis di alto livello e divertente. A livello femminile abbiamo una sfida tutta toscana tra due ragazze che sono cresciute molto e che in semifinale hanno giocato un bel tennis eliminando le due favorite del torneo. Tra l’altro chi vincerà sarà anche campionessa toscana assoluta. E’ un match da vedere e i derby sono sempre belle partite e quella tra Emma Martellenghi e Camilla Gennaro si preannuncia una bella partita”.