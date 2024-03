Gli azzurri protagonisti al 47° Torneo Internazionale Giovanile Città di Firenze

I tabelloni principali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” si allineano agli ottavi di finale. Un’altra giornata complicata per l’organizzazione che comunque è riuscita a concludere tutte le partite in programma grazie al supporto dei palloni del Ct Le Signe, del Tennis Isolotto e del Tennis Quaracchi.

“Un grazie ai circoli amici che ci hanno dato la possibilità di poter giocare indoor presso le loro strutture – spiega il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – si conferma la grande collaborazione dei club fiorentini che subito hanno dato la loro disponibilità. Penso che il Torneo Internazionale giovanile quest’anno lo possiamo definire proprio Città di Firenze. Ora entriamo nella fase finale e ci auguriamo che il tempo dia la possibilità a tutti gli appassionati di poter venire a vedere questi giovani atleti provenienti da ben 30 nazioni e diversi di loro sono di ottima qualità”.

A livello maschile dopo le sorprese della prima giornata il favorito Andrea De Marchi ha superato 76 62 il qualificato tedesco Jamie Mackenzieed ora affronterà per un posto nei quarti lo spagnolo Andres Santamarta Roig che ha sconfitto 62 62 il tedesco Nikolai Barsukov. Vanno avanti nella parte alta del tabellone maschile il francese Raphael Vaksmannche ha la meglio su 57 64 63 sul rumeno Stirbu e affronterà lo spagnolo, testa di serie numero 5, Sergio Planella Hernandez che prevale su Lorenzo Beraldo 67 61 63. Mentre gli azzurri Pierluigi Basile sconfigge 76 26 63 il finlandese Linus Lagerbohm mentre jacopo Vasami mette in mostra il suo gioco e sconfigge 63 62 il polacco Bruno Kobot. Esce sconfitto lo junior del Ct Firenze lapo Marianelli contro il sesto favorito il giocatore di Singapore Bill Chan e nell’incontro forse più bello della giornata Vito Antonio Darderi è stato superato dall’ucraino proveniente dalle qualificazioni Glib Sekachov 57 61 64.

A livello femminile è l’Europa a farla da padrona. Conferma di Eliaska Tichackova, quarta testa di serie, che riesce a superare l’azzurra Ilary Pistola 76 62 mentre è brava Greta Petrillo che in un match combattuto chiuso 76 36 63 sconfigge l’inglese, numero sette del seeding, Gabia Paskauskas e affronterà negli ottavi l’austriaca, proveniente dalle qualificazioni, Lilli Tagger che ha sconfitto la ceca Viktorie Zidelova 63 75. Sempre tra le italiane peccato per Vittoria Vignolini, giocatrice toscana del Tc Prato, che è stata superata 64 16 76 dalla serba Lana Petkovic in un match molto equilibrato. Negli ottavi anche l’under 14, numero due del mondo, Kseniia Ruchkina che affronterà l’austriaca Alexandra Zimmer

Nel torneo di doppio maschile i primi favoriti sono la coppia spagnola Izan Almazan Valiente e Roger Pascual Ferra mentre le seconde teste di serie sono il duo italiano composto da Vito Antonio Darderi insieme ad Andrea De Marchi.

Nel femminile è la coppia Ceca- tedesca la favorita e vede insieme Lucie Urbanova e Julia Stusek. Mentre le seconde teste di serie sono le due giocatrici della Repubblica Ceca Julie Pastikova e Magdalena Smekalova.

Ottavi di finale:

Tabellone maschile

– 🇮🇹 Andrea De Marchi [1] vs 🇪🇸 Andres Santamarta Roig

– 🇫🇷 Raphael Vaksmann (Q) vs 🇪🇸 Sergio Planella Hernandez [5]

– x 🇨🇿 Jan Klimas [3] vs 🇮🇹 Michele Mecarelli (WC)

– 🇮🇹 Pierluigi Basile vs x 🇮🇹 Samuele Seghetti (Q) vs 🇪🇸 Roger Pascual Ferra [7]

– 🇮🇹 Gabriele Crivellaro (WC) vs 🇦🇹 Nico Hipfl

– 🇪🇸 Rafael Segado Esteve vs 🇮🇹 Daniele Rapagnetta [4]

– 🇸🇬 Bill Chan [6] vs 🇺🇦 Glib Sekachov (Q)

– 🇺🇸 Carel Aubriel Ngounoue vs 🇫🇮 Oskari Paldanius

Tabellone femminile:

– x 🇨🇿 Lucie Urbanova [1] vs 🇩🇰 Laura Brunkel – x 🇪🇸 Candela Yecora vs 🇮🇹 Anastasia Bertacchi

– 🇦🇹 Lilli Tagger (Q) vs 🇮🇹 Greta Petrillo

– 🇨🇿 Eliska Tichackova [4] vs x 🇷🇴 Anamaria Federica Oana vs 🇪🇸 Neus Torner Sensano

– x 🇨🇿 Tereza Krejcova vs 🇩🇪 Valentina Steiner vs x 🇷🇺 Valeriia Artemeva (Q) vs 🇮🇹 Gaia Maduzzi [5]

– 🇺🇦 Yelyzaveta Kotliar [6] vs 🇪🇸 Claudia Ferrer Perez

– 🇷🇸 Lana Petkovic vs 🇨🇿 Julie Pastikova [3]

– 🇷🇺 Kseniia Ruchkina (Q) vs 🇦🇹 Alexandra Zimmer

– 🇪🇸 Meritxell Teixido Garcia vs 🇩🇪 Julia Stusek [2]