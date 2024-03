Tennis Napoli Cup 2024, la pioggia non ferma l’azzurro Nardi che domina lo slovacco Kovalik in due set, 6-3 6-3. Passano il turno anche gli altri italiani Gigante e Vincent Ruggeri (Con interviste a Nardi e Gigante)

Maltempo alla Napoli Tennis Cup 2024, ma Nardi Avanza

La Napoli Tennis Cup 2024, Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, programmato fino al 31 marzo, affronta un’altra giornata di pioggia. Tuttavia, Luca Nardi, il ventenne azzurro top 100 mondiale, supera le interruzioni meteo battendo lo slovacco Jozef Kovalik per 6-3 6-3. La partita, iniziata di mattina con Nardi in vantaggio per 6-3 2-0, è stata sospesa per la pioggia, riprendendo nel tardo pomeriggio. Nonostante la lunga attesa, Nardi ha confermato il suo ottimo stato di forma, chiudendo il match in 1h42’.

Prime Vittorie Prima della Pioggia

Prima dell’arrivo della pioggia, si sono disputati i primi tre match del programma, vedendo due affermazioni italiane. Matteo Gigante, 22 anni e numero 7 del seeding, ha dimostrato di essere uno degli italiani più in forma, concedendo solo tre game a Benjiamin Bonzi, top 50 solo un anno fa, vincendo per 6-3 6-0. Anche il 21enne Samuel Vincent Ruggeri, talento emergente del tennis italiano, avanza battendo Enrico Dalla Valle in un derby combattuto per 7-6 (5) 6-3. Positiva anche la prestazione del serbo Filip Krajinovic, ex numero 26 del mondo, che ha superato il qualificato belga Michael Geerts per 7-5 6-4.

Biglietti Sold Out e Prossimi Incontri

Il successo della Napoli Tennis Cup si riflette anche nella vendita dei biglietti, con il tutto esaurito per le giornate di domani, venerdì e sabato. Rimangono disponibili i biglietti per la giornata conclusiva, domenica 31 marzo. Il programma di domani prevede l’inizio alle ore 10, con il completamento del primo turno e gli ottavi di finale in agenda. Tra gli incontri più attesi ci sono il ritorno in campo di Luca Nardi e Fabio Fognini, oltre a due derby italiani: il confronto tra Matteo Gigante e Samuel Vincent Ruggeri, e il duello tra Francesco Passaro e Stefano Napolitano.

CAMPO D’AVALOS – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Francesco Passaro vs Stefano Napolitano

2. [WC] Francesco Maestrelli vs [8] Pierre-Hugues Herbert

3. [4] Fabio Fognini vs Stefano Travaglia OR [Q] Arthur Gea (non prima ore: 12:30)

4. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs [WC] Francesco Maestrelli / Luca Nardi

5. Theo Arribage / Victor Cornea vs [WC] Enrico Dalla Valle / Lorenzo Rottoli

6. Arjun Kadhe / Jeevan Nedunchezhiyan vs [4] Nikola Cacic / Denys Molchanov

CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Nikoloz Basilashvili vs Aziz Dougaz

2. [1] Federico Coria vs [Q] Manuel Guinard (non prima ore: 11:00)

3. Matteo Martineau vs Franco Agamenone

4. Maximilian Marterer / Stefano Napolitano vs Roman Jebavy / Philipp Oswald

5. [1] Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs Petr Nouza / Patrik Rikl

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Mathias Bourgue vs [5] Corentin Moutet

2. Ugo Blanchet vs [3] Maximilian Marterer

3. Karol Drzewiecki / Santiago Rodriguez Taverna vs [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn

4. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Manuel Guinard / Gregoire Jacq

5. [3] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela