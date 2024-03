Fantastico Musetti a Miami! Batte Shelton e si regala gli ottavi contro Alcaraz

La pazienza è la virtù dei forti, e quando hai nel braccio quella magia, nessun risultato è impossibile. Lorenzo Musetti si veste da rock star nella notte di Miami: con una prestazione magnifica, fatta di calma, solidità e condita da una serie di colpi fantastici, sorprende il favorito del pubblico della Florida, il potente Ben Shelton, sconfiggendolo per 6-4 7-6(5) e guadagnandosi un’ottavo di finale da sogno contro Carlos Alcaraz. Incredibili i colpi difensivi del toscano, capace di trovare passanti in corsa sia di diritto che di rovescio fantastici, highlights da copertina con i quali ha punito gli attacchi vigorosi ma non sempre precisi dell’americano. Ma la vittoria di “Muso” sotto le stelle della Florida è molto di più di una serie d’esecuzioni balisticamente eccellenti. Lorenzo è stato concreto, solido e razionale, ha giocato finalmente con il piglio del grande giocatore e intensità, applicando schemi coerenti con continuità. Ha servito bene e ha comandato lui il ritmo di gioco e la maggior parte degli scambi, riuscendo a muovere il rivale con un primo colpo dopo il servizio davvero incisivo. Ha messo sotto scatto Shelton, costringendolo a rischiare troppo con pallate estemporanee ed attacchi spericolati, spesso puniti dai passanti ottimi del nostro giocatore. Ben non ha capito quale fosse la migliore posizione in campo, ha lasciato spazi che Musetti è stato bravo a trovare con la precisione dei suoi colpi. Col rovescio ha spesso spiazzato il rivale con il suo lungo linea maestoso, ma è stato il diritto, solido e carico di spin nel primo colpo e poi velocissimo in accelerazione, a fare davvero la differenza. Musetti attento, offensivo, preciso e lineare nei suoi schemi, Shelton tanto potente quanto caotico.

“Il mio team mi diceva di avere pazienza perché a volte Ben, con i servizi davvero eccellente che tira, poteva essere davvero frustrante”, ha detto l’azzurro a caldo dopo il successo “In alcuni punti ho avuto l’occasione di strappargli il break nel secondo set, non trovavo la palla giusta con il diritto. A volte serviva piuttosto bene, con lo slice al corpo. Anche l’ultimo punto è stato davvero difficile da conquistare. Ho dovuto essere molto paziente e cercare di concentrarmi su quello che dovevo fare. Penso di aver giocato probabilmente la migliore partita dell’anno”.

Musetti non vinceva due match nello stesso torneo da Chengdu dello scorso settembre. In campo è stato molto più attivo, determinato e focalizzato rispetto agli ultimi mesi, vissuti con un grigiore troppo brutto per il suo talento. Un’intensità che l’ha portato gestire fasi delicate e restare estremamente solido nei suoi game di battuta e nel tiebreak del secondo set, rivelatosi decisivo.

Musetti nel primo set è stato molto solido, non ha concesso alcuna palla break al rivale nei propri turni di servizio, ed è scappato via nel quinto game in risposta. Prima un gran passantino di rovescio in avanzamento, a punire una volée stoppata non definitiva, poi Ben regala con un diritto e un doppio fallo. Sullo 0-40 Lorenzo è duro come il marmo: regge in difesa, cambia ritmo allo scambio e fa correre il rivale che sparacchia via un diritto senza né capo né coda. Un pessimo game che condanna Shelton al break, 3-2 Musetti. Sbaglia pochissimo Lorenzo, colpisce molto bene la palla e trova profondità. Gestisce bene il resto del parziale l’azzurro, non sfruttando una chance per il doppio break in risposta sul 4-3, ma chiude in sicurezza per 6 giochi a 4. Eccellente come Musetti abbia vinto 10 punti su 11 seconde di servizio, statistica questa davvero notevole.

Molto più complicato e combattuto il secondo set. Arriva la reazione veemente di Shelton, che inizia alla battuta e strappa ai vantaggi un break all’azzurro, al primo calo di tensione emotiva e fisica dopo un primo set stellare e senza alcuna pausa. Vola 2-0 e poi 3-0 avanti Shelton, nonostante un doppio fallo. Una sfuriata di rabbia quella dello statunitense, ma il suo tennis è instabile e disordinato, tra pallate vincenti e troppi errori figli di scelte tattiche discutibili. Shelton si porta 4-1, ma subisce il contro break nel settimo gioco. Musetti trova una risposta carica di spin e profondissima, per il 15-30, poi Ben attacca corto col rovescio, sul rovescio dell’azzurro, che tira un comodo passante cross. Musetti si prende il contro break alla prima chance sul 15-40, grazie a un diritto d’attacco di poco in corridoio di Shelton. Vola la racchetta dell’americano, è a testa bassa in panchina al cambio di campo, sente che Musetti è molto solido e non gli concede niente. Lorenzo impatta 4 pari con un ottimo turno di battuta, molto sicuro e stabile nei suoi colpi. La bagarre è totale nella parte finale del secondo set: Shelton spara tutto, salva un game complicatissimo (14 punti) annullando due palle break, per il 5-4, mente Musetti è solidissimo si porta 5 pari senza affanno; di nuovo Ben è sotto attacco nel suo turno di battuta successivo, dove salva altre tre palle break. Si arriva al tiebreak, giocato con grande equilibrio punto su punto. Serve bene Lorenzo, è molto focalizzato e attivo; anche Shelton è più cauto nei suoi affondi, di grande potenza ma con più margine. Lorenzo va avanti 3-2 e servizio (errore di volo di Shelton), si gira 4 punti a 2, quindi l’azzurro cede il punto al servizio sbagliando un diritto al termine di un lungo scambio, qua molto paziente Shelton. Rischia in risposta l’americano ma non gli va bene. Con un gran diritto cross dopo il servizio Musetti si prende il 6-5, è match point! Attacca col diritto Ben, la palla gli termina in rete. Ha vinto Lorenzo, con grande merito! Splendido successo, arrivato con forza e piglio davvero diverso, da grande giocatore.

Musetti raggiunge agli ottavi Sinner e Arnaldi, un tris d’assi azzurro per la prima volta nel Masters 1000 della Florida. Ma più della quantità, oggi celebriamo il ritorno di Lorenzo a un livello che non vedevamo da tempo. Quando Lorenzo gioca così bene e con questa forza, è davvero grande tennis.

Marco Mazzoni

[23] Lorenzo Musetti vs [16] Ben Shelton



ATP Miami Lorenzo Musetti [23] Lorenzo Musetti [23] 6 7 Ben Shelton [16] Ben Shelton [16] 4 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Musetti (🇮🇹) vs Shelton (🇺🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 307 vs 266

– Aces: 1 vs 4

– Double Faults: 0 vs 5

– First Serve: 40/63 (63%) vs 58/83 (70%)

– 1st Serve Points Won: 33/40 (83%) vs 39/58 (67%)

– 2nd Serve Points Won: 16/23 (70%) vs 12/25 (48%)

– Break Points Saved: 0/1 (0%) vs 6/8 (75%)

– Service Games Played: 11 vs 11

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 19/58 (33%) vs 7/40 (18%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/25 (52%) vs 7/23 (30%)

– Break Points Converted: 2/8 (25%) vs 1/1 (100%)

– Return Games Played: 11 vs 11

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 9/11 (82%) vs 21/41 (51%)

– Winners: 14 vs 22

– Unforced Errors: 1 vs 13

– Service Points Won: 49/63 (78%) vs 51/83 (61%)

– Return Points Won: 32/83 (39%) vs 14/63 (22%)

– Total Points Won: 81/146 (55%) vs 65/146 (45%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 209 km/h (129 mph) vs 234 km/h (145 mph)

– 1st Serve Average Speed: 199 km/h (123 mph) vs 184 km/h (114 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 152 km/h (94 mph) vs 171 km/h (106 mph)