Coco Gauff e la pioggia: “Il torneo fornisce orari poco realistici, questo mi è sembrato anche un po’ strano”

La giornata di venerdì all’Open di Miami è stata caratterizzata dalla pioggia che ha causato la cancellazione di quasi tutti gli incontri in programma, ma Coco Gauff è stata una delle poche a riuscire a sfuggire e a proseguire.

PREPARAZIONE IN GIORNATA DI PIOGGIA

Sono arrivata all’impianto all’orario abituale, pur sapendo che avrebbe piovuto. Ho accorciato il mio riscaldamento per poter colpire la palla. Mi sono allenata per 15 minuti alle 9 del mattino. Non so se questo ha fatto la differenza perché abbiamo giocato molto più tardi. Mentre aspettavo, ho parlato con le persone e ho letto. È stata una lunga attesa. Non sapevo quando mangiare. Il torneo fornisce orari poco realistici, questo mi è sembrato anche un po’ strano.

TRANSIZIONE DAL CAMPO DURO ALLA TERRA BATTUTA

Lavoriamo di più su gambe e glutei perché ci sono molti scivolamenti e movimenti forzati. Si tratta di prevenire infortuni. A parte questo, si tratta di cambiare gradualmente superficie. Non farai movimenti incredibili il primo giorno.

MOTIVAZIONI

Credo che siano semplicemente i miei obiettivi. Voglio solo vincere tutto ciò che è possibile. Credo che il gusto della vittoria sia qualcosa di indescrivibile, specialmente nei grandi tornei. Voglio continuare a gustarmi questo.