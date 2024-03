Sinner incontra la nazionale di calcio a Miami (video)

📺❤️ LiveTennis Youtube – Jannik Sinner con la squadra nazione di calcio a Miami e allenamenti a Miami



. La nazionale di calcio italiana infatti si trova in Florida per disputare due partite amichevoli in preparazione degli Europei della prossima estate, così il nostro tennista di punta si è recato al campo di allenamento della squadra, al Chase Stadium di Fort Lauderdale, per un incontro cordiale, come racconta il video publicato dal canale ufficiale del nostro team azzurro.

Caloroso il saluto di Gigi Buffon, ex campione del mondo ai mondiali di Germania 2006 e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio. Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, ha sottolineato l’esempio di disciplina e motivazione di Sinner. “Per parlare di queste cose basta prendere un pezzetto di lui” afferma l’allenatore ai suoi giocatori, che salutano Jannik con un grande applauso. Ricordiamo che Sinner è un grande appassionato di calcio e supporter del Milan.

Sinner, testa di serie n.2 del Miami Open, debutterà al secondo turno contro il vincente di Cachin – Vavassori. Se il torinese, entrato nel main draw del primo Masters 1000 della stagione, passerà il primo turno, sfiderà Jannik per la prima volta in carriera.

Mario Cecchi