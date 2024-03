Nuno Borges trionfa a Phoenix: Berrettini cede in una finale combattuta (con la sintesi video della finale)

Il Challenger di Phoenix 2024 si è concluso con una sorpresa per gli appassionati di tennis: Matteo Berrettini, il tennista romano che aveva già conquistato il titolo nel 2019, questa volta ha dovuto arrendersi davanti alla tenacia di Nuno Borges. Il portoghese, numero 60 del ranking ATP, ha messo in bacheca il titolo al termine di una finale avvincente, conclusasi con lo score di 7-5, 7-6(4) a suo favore.

Fin dalle prime battute del match, sembrava che Berrettini potesse dominare l’incontro, avanzando rapidamente con un break che lo ha portato sul 2-0. Tuttavia, con il trascorrere dei minuti, Borges ha iniziato a leggere meglio i servizi dell’italiano, approfittando di una minore costanza nel gioco di Berrettini. Il momento chiave del primo set è arrivato all’ottavo game, quando Borges è riuscito a strappare il servizio a Berrettini, ribaltando così le sorti dell’incontro e impattando sul 4 pari. Dopo aver annullato una fondamentale palla break nel gioco successivo, nel dodicesimo game poi, sul 6 a 5, il lusitano piazzava un nuovo break (a 30) con l’azzurro che cedeva la frazione per 7 a 5.

Berrettini ha trovato di fronte un Borges determinato a non lasciarsi sfuggire l’occasione di vincere anche nel secondo set. Il portoghese ha sorpreso Berrettini con un break nell’ottavo game, portandosi in posizione di poter servire per il match sul 5 a 3. L’italiano ha mostrato un’ammirevole grinta, recuperando il servizio e annullando un match point, ma non è stato sufficiente per cambiare l’esito dell’incontro. Nonostante due palle break non sfruttate da Berrettini nell’undicesimo gioco, il match si è trascinato al tie-break.

Nel decisivo tie-break, Berrettini ha avuto un inizio promettente, portandosi sul 3-0, ma Borges ha sapientemente sfruttato le difficoltà fisiche dell’italiano, ribaltando il punteggio e conquistando il titolo con un 7-4 e con l’azzurro che sulla palla match affossava il diritto in rete.

La settimana a Phoenix, seppur conclusasi senza il trofeo per Berrettini, rimane un importante passo nel suo rientro nel circuito, soprattutto in vista dei prossimi impegni, tra cui il prestigioso torneo di Miami.

ATP Phoenix Nuno Borges [5] Nuno Borges [5] 7 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 5 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-3 → 5-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 N. Borges 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Borges vs Berrettini (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 272 vs 252

– Aces: 7 vs 7

– Double Faults: 3 vs 4

– First Serve: 54/85 (64%) vs 40/77 (52%)

– 1st Serve Points Won: 42/54 (78%) vs 29/40 (73%)

– 2nd Serve Points Won: 14/31 (45%) vs 19/37 (51%)

– Break Points Saved: 3/5 (60%) vs 5/8 (63%)

– Service Games Played: 12 vs 12

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 11/40 (28%) vs 12/54 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 18/37 (49%) vs 17/31 (55%)

– Break Points Converted: 3/8 (38%) vs 2/5 (40%)

– Return Games Played: 12 vs 12

**POINT STATS:**

– Net Points Won: — (not provided)

– Winners: — (not provided)

– Unforced Errors: — (not provided)

– Service Points Won: 56/85 (66%) vs 48/77 (62%)

– Return Points Won: 29/77 (38%) vs 29/85 (34%)

– Total Points Won: 85/162 (52%) vs 77/162 (48%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: — (not provided)

– 1st Serve Average Speed: — (not provided)

– 2nd Serve Average Speed: — (not provided)





Marco Rossi