Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio della Quinta Giornata. Ben Shelton sfiderà Jannik Sinner dopo aver battuto al tiebreak del terzo set F. Cerundolo. Fuori Rublev. Avanzano in doppio Bolelli-Vavassori

LiveTennis Youtube – Sinner si “allena” con un bambino. Matteo Berrettini pronto per Phoenix



Ben Shelton, ventunenne numero due degli Stati Uniti, è diventato domenica sera il primo tennista americano a qualificarsi per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, superando una spettacolare battaglia in sessione serale.

Il giocatore nordamericano, sedicesimo nel ranking mondiale, ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, ventiduesimo nella classifica mondiale, con il punteggio di 7-6(5), 3-6 e 7-6(5), in 2 ore e 42 minuti, in uno degli incontri più emozionanti della settimana! Il giovane di Atlanta raggiunge per la prima volta i top 16 di questo torneo e si prepara a sfidare Jannik Sinner, numero tre del ranking ATP e imbattuto nel 2024 (14-0), martedì. Shelton è uno dei soli due giocatori ad aver battuto Sinner negli ultimi mesi (agli ottavi di finale di Shanghai). L’altro è Novak Djokovic.

Ci sono giorni in cui alcuni tennisti sembrano trasformarsi in Mida, e tutto ciò che toccano si trasforma in oro. Jiri Lehecka ha vissuto uno di questi momenti, offrendo una performance semplicemente devastante che ha lasciato Andrey Rublev senza risposte. Alla fine, il ceco non ha incontrato ostacoli sulla sua strada verso gli ottavi di finale a Indian Wells, raggiungendo questa fase in un torneo Masters 1000 per la seconda volta.

Il numero 32 del ranking ATP ha giocato a livelli da top 5 contro il quinto della classifica mondiale, risolvendo l’incontro in soli 1h12, con i parziali di 6-4 6-4. Lehecka è stato talmente bravo che Rublev è riuscito a colpire solo 8 vincenti e quasi mai ha avuto l’iniziativa del punto sulla sua racchetta. Questo spiega la natura autoritaria della performance del ceco, che non ha affrontato break points e ha sfruttato due delle quattro opportunità avute, eguagliando così la sua più grande vittoria in termini di classifica nella carriera: l’altra era stata sempre contro Rublev a Doha. La prossima sfida per Lehecka sarà contro Stefanos Tsitsipas, attuale numero 11 del ranking ATP che sta cercando di tornare nella top 10. In gioco c’è un posto nei quarti di finale nel deserto californiano.

WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Linda Noskova [26] • Linda Noskova [26] 0 4 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Iga Swiatekvs [26] Linda Noskova

2. [31] Felix Auger-Aliassime vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Felix Auger-Aliassime [31] Felix Auger-Aliassime [31] 2 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [25] Jan-Lennard Struff vs [3] Jannik Sinner



ATP Indian Wells Jan-Lennard Struff [25] Jan-Lennard Struff [25] 3 4 Jannik Sinner [3] Jannik Sinner [3] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Caroline Wozniacki vs [WC] Katie Volynets (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 6 4 6 Katie Volynets Katie Volynets 2 6 0 Vincitore: Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [16] Ben Shelton vs [22] Francisco Cerundolo (non prima ore: 04:00)



ATP Indian Wells Ben Shelton [16] Ben Shelton [16] 7 3 7 Francisco Cerundolo [22] Francisco Cerundolo [22] 6 6 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Shelton 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Frances Tiafoe vs [11] Stefanos Tsitsipas



ATP Indian Wells Frances Tiafoe [18] Frances Tiafoe [18] 3 3 Stefanos Tsitsipas [11] Stefanos Tsitsipas [11] 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 F. Tiafoe 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [21] Anna Kalinskaya vs [13] Jasmine Paolini (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Anna Kalinskaya [21] Anna Kalinskaya [21] 3 6 4 Jasmine Paolini [13] Jasmine Paolini [13] 6 3 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Angelique Kerber vs [17] Veronika Kudermetova



WTA Indian Wells Angelique Kerber Angelique Kerber 0 6 7 0 Veronika Kudermetova [17] • Veronika Kudermetova [17] 0 4 5 0 Vincitore: Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Angelique Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [6] Alexander Zverev vs [27] Tallon Griekspoor (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 7 6 Tallon Griekspoor [27] Tallon Griekspoor [27] 6 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 df 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [12] Beatriz Haddad Maia vs [22] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 04:00)



WTA Indian Wells Beatriz Haddad Maia [12] Beatriz Haddad Maia [12] 6 4 3 Anastasia Pavlyuchenkova [22] Anastasia Pavlyuchenkova [22] 2 6 6 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [WC] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands



WTA Indian Wells Coco Gauff / Jessica Pegula [5] • Coco Gauff / Jessica Pegula [5] 0 7 6 0 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0 5 3 0 Vincitore: Gauff / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [18] Madison Keys vs Yulia Putintseva (non prima ore: 20:30)



WTA Indian Wells Madison Keys [18] • Madison Keys [18] 0 4 1 0 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 6 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Madison Keys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Madison Keys 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [LL] Nadia Podoroska vs [28] Anastasia Potapova



WTA Indian Wells Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 1 1 0 Anastasia Potapova [28] Anastasia Potapova [28] 0 6 6 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Andrey Rublev vs [32] Jiri Lehecka



ATP Indian Wells Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 4 4 Jiri Lehecka [32] Jiri Lehecka [32] 6 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [Alt] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Indian Wells Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 3 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 7 6 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thiago Seyboth Wild vs Fabian Marozsan



ATP Indian Wells Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 2 2 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [20] Alexander Bublik vs [10] Alex de Minaur



ATP Indian Wells Alexander Bublik [20] Alexander Bublik [20] 5 0 Alex de Minaur [10] Alex de Minaur [10] 7 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. de Minaur A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace df 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Steve Johnson / Tommy Paul vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



ATP Indian Wells Steve Johnson / Tommy Paul Steve Johnson / Tommy Paul 2 6 Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 7 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 6-5 → 6-6 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Johnson / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Johnson / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-4 → 1-5 S. Johnson / Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 S. Johnson / Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson / Paul 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Bublik / Adrian Mannarino



ATP Indian Wells Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 7 7 Alexander Bublik / Adrian Mannarino Alexander Bublik / Adrian Mannarino 6 6 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Bublik / Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bublik / Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Bublik / Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 A. Bublik / Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik / Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik / Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 A. Bublik / Mannarino 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bublik / Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Bublik / Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Bublik / Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Bublik / Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik / Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Magda Linette / Bernarda Pera



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Indian Wells Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 4 4 Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df df 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Ugo Humbert / Fabrice Martin vs [8] Jamie Murray / Michael Venus



ATP Indian Wells Ugo Humbert / Fabrice Martin Ugo Humbert / Fabrice Martin 6 3 Jamie Murray / Michael Venus [8] Jamie Murray / Michael Venus [8] 7 6 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 U. Humbert / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 2-5 → 3-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 U. Humbert / Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 U. Humbert / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 U. Humbert / Martin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 3-2* df 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* df 5-5* df 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Murray / Venus 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 U. Humbert / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 U. Humbert / Martin 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 U. Humbert / Martin 30-40 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 J. Murray / Venus 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 U. Humbert / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Murray / Venus 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-0 → 3-1 U. Humbert / Martin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 U. Humbert / Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Indian Wells Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] 6 6 8 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 7 4 10 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Gille / Vliegen 1-0 1-1 2-1 2-2 ace 3-2 df 4-2 ace 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 6-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* df 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-6 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Garcia / Yifan Xu vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



WTA Indian Wells Caroline Garcia / Yifan Xu • Caroline Garcia / Yifan Xu 0 5 3 0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0 7 6 0 Vincitore: Hozumi / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Caroline Garcia / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Caroline Garcia / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Caroline Garcia / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Caroline Garcia / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Caroline Garcia / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Caroline Garcia / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [6] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [WC] Ryan Seggerman / Patrik Trhac



ATP Indian Wells Maximo Gonzalez / Andres Molteni [6] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [6] 6 5 8 Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 3 7 10 Vincitore: Seggerman / Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Gonzalez / Molteni 0-1 1-1 1-2 df 1-3 2-3 3-3 3-4 df 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-6 → 5-7 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Seggerman / Trhac 15-40 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / Molteni 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Seggerman / Trhac 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos vs Asia Muhammad / Ena Shibahara



WTA Indian Wells Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos • Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0 6 0 0 Asia Muhammad / Ena Shibahara Asia Muhammad / Ena Shibahara 0 7 6 0 Vincitore: Muhammad / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi