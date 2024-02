ATP 500 Dubai: Lorenzo Musetti lotta ma cede in due set a Arthur Cazaux

Una prestazione migliore rispetto a quella pessima offerta a Doha non basta a Lorenzo Musetti per tornare al successo. Discreta l’attitudine dell’azzurro, ha lottato e spinto molto fino all’ultima palla nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai, ma nei momenti decisivi la sua mancanza di fiducia è venuta fuori, il braccio è tornato rigido, più trattenuto, con errori e incertezze che gli sono costati la sconfitta contro un buonissimo Arthur Cazaux, sorpresa degli ultimi Australian Open. Il 21enne francese vince contro il toscano per 6-4 7-6(2), un successo complessivamente meritato, raggiunto con un tennis più continuo e in grande anticipo con il quale ha comandato la maggior parte degli scambi, forte anche di un servizio non così appariscente ma assai continuo e davvero preciso nelle fasi chiave della partita.

È la quarta sconfitta di fila per Musetti, che purtroppo stenta ad invertire la rotta quando invece avrebbe terribilmente bisogno della classica vittoria “scaccia crisi”, un raggio di sole per ritrovare un minimo di fiducia e sensazioni positive. L’unico aspetto positivo di questa partita è nel focus mostrato in campo. Rispetto alla terribile sconfitta contro Zhang della scorsa settimana, l’allievo di Tartatini oggi ha tenuto assai meglio il campo, ha giocato con maggiore intensità, ha spinto tanto col diritto e rincorso con discreta efficacia. Ha anche risolto bene alcuni passaggi complicati del match, ma ha sprecato un break di vantaggio nel primo set (3-1) e commesso un paio di errori decisivi servendo sotto 5-4, soprattutto quell’attacco in contro tempo davvero sbagliato, che di fatto gli è costato il set. Molto equilibrato il secondo parziale, ma è stato sempre a rincorrere e rintuzzare l’aggressività di Cazaux, restando troppo conservativo in risposta. Lorenzo ha annullato due palle break nel secondo set (ottavo e dodicesimo game, era un match point, cancellato con grande grinta), ma purtroppo è entrato male nel tiebreak, con un doppio fallo al primo servizio che ha mandato avanti Arthur, bravo a spingere con ordine e chiudere il match.

Proprio il tiebreak lascia grande amarezza, perché dopo aver salvato il match point c’era la sensazione che potesse far meglio e magari forzare il match al terzo set. Era piaciuto assai come Musetti si fosse buttato avanti con coraggio per prendersi i punti nel rush finale del secondo set, rischiando col diritto carico e via poi passo a sinistra per sbracciare a tutta un inside out nei pressi della riga. Un impeto che sembrava un segnale di fuoco, forza e presenza, esattamente quella reazione che attendiamo da tempo. Purtroppo nel tiebreak non c’è stata storia, molto aggressivo Cazaux, solo di rimessa Musetti.

Spiace commentare un’altra sconfitta, anche se è stata tutt’altra prestazione rispetto al fantasma sceso in campo contro Zhang. Dove è mancato Musetti per meritarsi l’ennesima sconfitta? Stavolta il match è girato su pochi punti, come ben spiega lo score. Quei pochi punti li ha giocati meglio Arthur, più rapido nell’aggredire la palla, più secco nelle scelte di gioco e nel prendersi il tempo in anticipo. Il contro break subito da Lorenzo nel primo set è arrivato per due distrazioni, un paio di palle girate male, ma al servizio serve più continuità e anche più punti diretti. Soprattutto era necessaria una prestazione più aggressiva in risposta. Cazaux ha affrontato una sola palla break (perdendola), ma ha vinto il 66% dei punti sulla seconda di servizio. Ha trovato precisione, ma non è esattamente la seconda palla di Kyrgios… Lì Lorenzo doveva prendersi più rischi. Ne è consapevole, perché a metà secondo set ha detto al suo angolo “Non rischio mai…”. Almeno è un’analisi lucida, esternata in campo. Serve la reazione, quella fiamma che inneschi l’incendio necessario, a spazzare via le troppe scorie negative e ripartire.

Nella sconfitta odierna sono mancati un po’ i suoi soliti big point col rovescio, quelli che spesso lo animano e gli danno la forza morale per alzare il livello. È stato bravo Cazaux a farlo giocare prevalentemente sulla destra, ma in generale Musetti è stato fin troppo ancorato a verticalizzare lo scambio cercando la profondità. La tattica poteva essere giusta, visto che il francese è uno che accelera non di potenza ma sull’anticipo, quindi se avesse guadagnato due metri di campo lo avrebbe disinnescato; c’è riuscito solo in parte, troppi gli errori in spinta e bravo Cazaux ad anticipare e chiudere l’angolo. Musetti ha bisogno di ritrovare una continuità nell’intensità che è davvero smarrita.

Marco Mazzoni

La cronaca

L’incontro scatta con Cazaux alla battuta. Pochi punti ma già grande spettacolo, entrambi mettono in campo la qualità della loro mano e varie soluzioni, bene Lorenzo a rimontare da 40-0. Pure due Ace per Arthur, ai vantaggi vince il primo game. Buon primo turno di battuta anche per Musetti, entrato nel match piuttosto deciso nello spingere con tutti i colpi. Una splendida volée di Cazaux, ma Lorenzo impatta 1 pari. Molto profondi i drive di Musetti, col diritto discretamente carico di spin, colpi che mandano in difficoltà gli anticipi puliti e piatti del francese, che sul 30 pari sbaglia. Lorenzo sfrutta la prima palla break dell’incontro, sbaglia malamente una palla corta Cazaux, ben rischiata perché Lorenzo era lontano dalla riga di fondo, ma mal eseguita. 2-1 e servizio per l’azzurro. Brutto errore sullo smash del carrarino, palla non difficile ma col sole totalmente in faccia. Si ritrova con uno scomodo 15-30, lo affronta con ottimo piglio, affondo col diritto e chiusura di volo perfetta. Bravo Cazaux poi a trovare un cambio di ritmo ottimo col diritto lungo linea, vincente gli regala la palla del contro break sul 30-40. Il servizio aiuta Lorenzo, botta esterna precisa. Game laborioso, ma portato a casa per il 3-1 Musetti. Sul 3-2, Lorenzo forza un diritto offensivo sul 15-30, ma trova solo il corridoio, due palle del contro break per il francese. La seconda di servizio esterna dell’italiano è non è abbastanza ficcante, Arthur intuisce l’angolo, anticipa e tira una gran risposta vincente. Basta una piccola sbavatura e il set torna in equilibrio, 3 pari e poi 4-3 Cazaux con un buon turno di battuta. Dopo il break subito, Musetti ritrova efficacia con servizio e diritto, 4 pari. È salito di livello il francese, trova grande profondità e sfonda la difesa dell’azzurro, con un tennis meno vario ma più verticale e potente, per il 5-4. Lorenzo lo segue, è molto aggressivo spingendo tanto la palla col primo colpo dopo il servizio, ma anche la risposta del rivale è incisiva. 30 pari. Rischia un attacco contro tempo Musetti, è molto, troppo difficile la demi volée in avanzamento, scelta tattica azzardata che gli costa un set point da difendere sul 30-40. La prima palla non entra, Cazaux carica a tutta la risposta, si apre il campo e sfonda. Set Cazaux, ha giocato meglio i punti decisivi. Peccato per il vantaggio sprecato sul 3-1 e quell’attacco nel penultimo punto che non ci stava. Ha risposto molto bene il francese, come dimostra il modesto 58% di punti vinto da Lorenzo con la prima palla in campo. Ben 11 i vincenti di Cazaux, solo 3 quelli di Musetti.

Secondo set, Cazaux scatta alla battuta. Continua a controllare i tempi di gioco, molto sicuro dopo aver strappato il contro break nel primo parziale. Incanta Musetti con un tocco di volo nel secondo game, esecuzione di una difficoltà tecnica inimmaginabile (e giocata sotto 0-15), ma il diritto gli sta scappando troppe volte, anche se di poco, forse per un leggero ritardo nell’impatto, rischiato a grande velocità. Gli errori non lo deprimono, serve bene e continua a spingere ed avanzare sulla rete. 1 pari, game molto importante perché rischiava di affossare il morale di Lorenzo. Due eccellenti risposte di Musetti lo portano 0-30 nel terzo game. Urla di frustrazione l’azzurro dopo l’attacco potente che vale al francese il 30 pari, era il momento di trovare un jolly in risposta. Davvero preciso Arthur a spingere con potenza e totale anticipo la prima palla dopo un buon servizio, 2-1. Buoni numeri al servizio nel set per Lorenzo, c’è equilibrio in questa fase con un ritmo più mediamente alto rispetto al primo set. Entrambi concedono poco nei turni di battuta (servono oltre il 70% di prime palle in campo), l’incontro scorre in avanti rapidamente. Sul 4-3, Musetti sbaglia una palla corta (facilmente letta dal rivale) e poi subisce una risposta aggressiva. Da 30-15 si ritrova sotto 30-40. Stavolta rischia la seconda palla, molto aggressiva al centro, un rischio necessario per anestetizzare la posizione assai avanzata di Cazaux, che infatti sbaglia cercando l’anticipo. Si salva Lorenzo e sale 4 pari. Nel nono game è improvvisamente il francese a sbagliare, 0-30, ma ritrova precisione con servizio e diritto, quattro punti di fila e 5-4. La tensione del giocare con le spalle al muro è massima, ma Musetti regge: trova una demi volée deliziosa, esecuzione più difficile e bella del match, spinge col diritto e tiene bene in difesa, per il 5 pari. Musetti serve di nuovo sotto 6-5. Il game è complicato: prima Cazaux sfonda con un gran anticipo di diritto, poi rischia la palla corta Lorenzo ma poi sbaglia la cosa più facile, il tocco per chiudere sotto rete. 0-30, a due punti dalla grande W il francese. Con coraggio si butta avanti e chiude di potenza due punti, 30 pari. Comanda lo scambio Lorenzo, ma l’ultima accelerazione col diritto gli esce di pochissimo. 30-40, match point Cazaux… Rischia lo stesso angolo, anzi ancor più stretto, ma stavolta il diritto di Lorenzo è appena in campo, imprendibile. Molto bene Lorenzo, finalmente aggressivo, si va al tiebreak. Purtroppo l’azzurro commette doppio fallo nel secondo punto, 2-0 Cazaux. Musetti si prende di prepotenza il suo primo punto, ancora con un diritto inside out a tutta, 1-2. Perfetto Arthur col servizio, 4 punti a 1 (ottavo Ace). Purtroppo regala col diritto Lorenzo, in ritardo sull’accelerazione cross del rivale, si gira 5-1. Chiude 7 punti a 2 il francese, vittoria meritata, più continuo ed efficace nei momenti decisivi. Musetti esce ancora sconfitto, quarta di fila. Tennis migliore, ma il sereno è ancora lontanissimo.

Lorenzo Musetti vs [Q] Arthur Cazaux



ATP Dubai Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 4 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Cazaux 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Musetti (🇮🇹) vs Cazaux (🇫🇷)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 268 vs 291

– Aces: 1 vs 8

– Double Faults: 2 vs 1

– First Serve: 49/73 (67%) vs 46/75 (61%)

– 1st Serve Points Won: 32/49 (65%) vs 32/46 (70%)

– 2nd Serve Points Won: 13/24 (54%) vs 19/29 (66%)

– Break Points Saved: 3/5 (60%) vs 0/1 (0%)

– Service Games Played: 11 vs 11

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 14/46 (30%) vs 17/49 (35%)

– 2nd Serve Return Points Won: 10/29 (34%) vs 11/24 (46%)

– Break Points Converted: 1/1 (100%) vs 2/5 (40%)

– Return Games Played: 11 vs 11

POINT STATS:

– Net Points Won: 14/22 (64%) vs 20/29 (69%)

– Winners: 17 vs 21

– Unforced Errors: 10 vs 9

– Service Points Won: 45/73 (62%) vs 51/75 (68%)

– Return Points Won: 24/75 (32%) vs 28/73 (38%)

– Total Points Won: 69/148 (47%) vs 79/148 (53%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 216 km/h (134 mph) vs 225 km/h (139 mph)

– 1st Serve Average Speed: 188 km/h (116 mph) vs 206 km/h (128 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 155 km/h (96 mph) vs 154 km/h (95 mph)