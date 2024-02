Khachanov interrompe il sogno di Mensik e conquista l’ATP 250 di Doha (con la sintesi video della finale)

Jakub Mensik era determinato a mettere la ciliegina sulla torta in una settimana indimenticabile. Karen Khachanov poteva anche rispettare tutto ciò, ma aveva altri piani e ha scritto la sua propria storia personale, terminando la favola del giovane ceco di 18 anni nella finale dell‘ATP 250 di Doha.

Il numero 17 del ranking mondiale ha superato l’attuale 116° con i parziali di 7-6(12) 6-4, in 1h50, e semplicemente il parziale del primo set dimostra quanto tutto sarebbe potuto essere diverso.

Infatti, Mensik ha guidato il tie-break per 5-2, ha avuto quattro set point e ha visto Khachanov chiudere il set proprio alla quarta occasione. Nel secondo set, il russo ha fatto subito il break e non ha più aperto la porta, chiudendo così la conquista del titolo. Così, Khachanov assicura il sesto trofeo della sua carriera e il primo della stagione. In questo modo, ritorna anche al 15° posto del ranking ATP, mentre Mensik farà il suo debutto nei top 100 dopo una settimana memorabile.