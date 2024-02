Alcaraz costretto al ritiro al Rio Open: Un Infortunio che preoccupa (Video)

In un evento sfortunato che ha scosso il Rio Open, il favorito Carlos Alcaraz ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio alla caviglia subito dopo appena due punti nella partita del primo turno contro Thiago Monteiro. La competizione, che prometteva scintille, si è trasformata in un dramma sportivo di grande rilievo.

Il momento cruciale si è verificato quando, dopo un rovescio, Alcaraz stava ritornando verso il centro del campo. Monteiro ha colpito la palla, e nel tentativo di arrestare il proprio slancio, il tennista spagnolo ha appoggiato malamente il piede destro, causando una brutta torsione della caviglia che lo ha portato a cadere rovinosamente. Il numero 2 del mondo, con l’aiuto di Monteiro, è riuscito a rialzarsi e, nonostante l’assistenza immediata e l’applicazione di un bendaggio da parte del fisioterapista ATP Alejandro Resnicoff, le speranze di continuare la partita si sono presto affievolite.

Dopo un iniziale break a favore che aveva illuso il pubblico e lo stesso Alcaraz, il calo nel movimento e la persistenza del dolore hanno reso evidente l’impossibilità di proseguire, costringendo il giovane talento al ritiro dopo aver perso il servizio nel gioco successivo. Le parole di Alcaraz nel post-partita hanno rivelato la sua preoccupazione: “Domani farò degli esami alla caviglia per capire la gravità dell’infortunio. Il dolore era forte, e sapevo che sarebbe stato difficile continuare.

Ho parlato con il fisioterapista in campo e abbiamo deciso, insieme, che avrei continuato per vedere se poteva migliorare la situazione. Non è successo, quindi abbiamo preferito stare attenti e ritirarci per precauzione“.

"The physios told me that they think that it's not too serious."

Alcaraz on the status of his ankle injury ⬇️ pic.twitter.com/8tscD6mFpl

— TENNIS (@Tennis) February 21, 2024