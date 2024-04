Sinner deciderà se giocare il match di ottavi a Madrid dopo aver provato nel warm up. L’azzurro decide di giocare

Jannik Sinner deciderà se giocare o meno oggi a Madrid solo dopo aver testato in campo la sua condizione nel warm up, previsto per le 12.30 circa. L’indiscrezione arriva da Sky Sport: il giocatore avrebbe comunicato agli organizzatori la volontà di provare fino all’ultimo a scendere in campo per il match di ottavi di finale contro Karen Khachanov, ma visto il fastidio all’anca destra che lo sta tormentando da qualche tempo, prima di scogliere la riserva preferisce vedere la reazione del suo corpo in allenamento. Se sarà positiva, giocherà; altrimenti abbandonerà il torneo.

Nel match di ieri sera di terzo turno contro Pavel Kotov, vinto in due set, Jannik ha accusato il riacutizzarsi di un problema all’anca sofferto a Monte Carlo, in particolare nel secondo set, quando il rivale è andato in vantaggio. L’azzurro ha affermato a caldo dopo il successo e poi anche nella press conference post partita che il fastidio è “gestibile”, e di aver fiducia nel lavoro del suo team – il fisioterapista – per rimetterlo in pista per oggi, ma di non aver la certezza di farcela. Ovviamente il pensiero va a Roma, massimo torneo nazionale, e anche a Roland Garros, al via tra meno di un mese.

L’incontro di Jannik è previsto sulla Arantxa Sanchez Arena, come quarto match di giornata (ipoteticamente intorno alle 17-18 del pomeriggio).

Aggiornamento: Jannik Sinner ha deciso di giocare dopo l’allenamento di stamane.





Marco Mazzoni