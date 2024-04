L’Italia e la sua avventura nella Billie Jean King Cup Finals 2024. A novembre sfiderà direttamente ai quarti Giappone o Romania

La nazionale italiana di tennis femminile, seconda testa di serie, è pronta a iniziare la sua nuova avventura nella Billie Jean King Cup Finals 2024. Per il secondo anno consecutivo, la competizione si svolgerà sul veloce indoor dell’Estadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna, dal 12 al 20 novembre.

L’Italia, finalista nell’edizione del 2023, entrerà in gara direttamente nei quarti di finale, dove affronterà la vincente del match tra Giappone e Romania. Le altre tre squadre che godranno dello stesso privilegio sono il Canada, campione in carica e prima testa di serie, la Repubblica Ceca (n.3) e l’Australia (n.4).

Da quest’anno, il format delle BJK Finals è stato modificato: per le 12 squadre qualificate sono stati aboliti i gironi a favore di un tabellone ad eliminazione diretta. Questo cambiamento permette alle quattro formazioni teste di serie di avanzare direttamente al turno successivo.

L’Italia, guidata dal capitano Tathiana Garbin, cercherà di migliorare il risultato dello scorso anno e di conquistare il titolo che manca nella bacheca della nazionale azzurra ormai da 10 anni. Le giocatrici italiane dovranno dimostrare tutto il loro talento e la loro determinazione per superare le avversarie e raggiungere l’ambito traguardo.

Ottavi di Finale:

🇨🇦 Canada (CAN) vs Bye

🇩🇪 Germania (GER) vs 🇬🇧 Gran Bretagna (GBR)

🇺🇸 Stati Uniti (USA) vs 🇸🇰 Slovacchia (SVK)

🇦🇺 Australia (AUS) vs Bye

🇪🇸 Spagna (ESP) vs 🇵🇱 Polonia (POL)

🇨🇿 Repubblica Ceca (CZE) vs Bye

🇯🇵 Giappone (JPN) vs 🇷🇴 Romania (ROU)

🇮🇹 Italia (ITA) vs Bye

Le squadre con il “Bye” (🇨🇦 Canada, 🇧🇾 Bielorussia, 🇨🇿 Repubblica Ceca e 🇮🇹 Italia) avanzano direttamente ai quarti di finale senza disputare il turno preliminare.