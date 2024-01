Giulio Zeppieri brilla a Melbourne: Prima Vittoria nel Main Draw dell’Australian Open (con le statistiche dettagliate dell’incontro)

Giulio Zeppieri, talento emergente del tennis italiano, ha ottenuto un’importante vittoria a Melbourne, segnando un momento significativo nella sua carriera. Il ventunenne di Latina ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic, in un match durato due ore e 26 minuti, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3). Con questo risultato, Zeppieri si prepara per un intrigante confronto con il britannico Cameron Norrie, che ha superato il peruviano Juan Pablo Varillas in modo convincente.

Questa vittoria rappresenta un passo importante per Zeppieri nel suo cammino nel circuito maggiore, confermando il suo talento e la sua determinazione. Con questa prestazione, il giovane italiano dimostra di avere tutte le carte in regola per continuare a sorprendere nel panorama tennistico internazionale.

Zeppieri ha iniziato la giornata in modo eccellente, conquistando un break all’inizio del primo set. La sua aggressività in campo è stata evidente in ogni colpo, in particolare nel suo potente rovescio. Nonostante alcune difficoltà in battuta, ha mostrato grande solidità, chiudendo il primo set con un 6-3.

Nel secondo set, Zeppieri ha incontrato maggiori difficoltà, concedendo un break a Lajovic nel quarto gioco. Sebbene abbia avuto opportunità per recuperare, il serbo ha mantenuto il vantaggio, pareggiando il match con un 6-3.

Il terzo set ha visto Zeppieri ritornare alla carica, strappando subito il servizio di Lajovic. Il servizio dell’italiano, quando efficace, si è dimostrato un’arma vincente, permettendogli di chiudere il set con un altro 6-3.

Il quarto set ha offerto momenti di maggiore equilibrio, con Lajovic che ha cercato di prendere il controllo del gioco. Tuttavia, Zeppieri ha dimostrato grande tenacia e abilità nel rispondere alle pressioni, riuscendo a portare il set al tie-break. Qui, la superiorità di Zeppieri è emersa in modo chiaro, dominando il gioco e chiudendo con una splendida smorzata di dritto la partita per 7 punti a 3.

Le statistiche del match parlano chiaro: 59 vincenti contro 39 per Zeppieri, rispetto ai 19-22 di Lajovic. L’italiano ha messo a segno 15 ace e ha mostrato eccellenti percentuali sia sulla prima che sulla seconda di servizio, con l’83% e il 67% di punti vinti rispettivamente.

GS Australian Open D. Lajovic D. Lajovic 3 6 3 6 G. Zeppieri [26] G. Zeppieri [26] 6 3 6 7 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 1-4* 1-5* 2*-6 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 40-0 6-5 → 6-6 D. Lajovic 15-0 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Lajovic 30-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 30-0 4-3 → 4-4 D. Lajovic 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-30 15-40 40-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-A A-40 ace 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-15 15-30 30-40 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 30-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Zeppieri 30-15 3-5 → 3-6 D. Lajovic 30-15 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 40-15 2-4 → 2-5 D. Lajovic 40-0 30-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 30-0 1-3 → 1-4 D. Lajovic 30-0 15-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-30 0-15 15-40 15-30 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 30-15 15-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 D. Lajovic 0-30 15-40 40-40 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 15-0 ace 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Zeppieri 15-15 ace 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 30-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-40 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-30 30-30 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 2-4 → 2-5 D. Lajovic 30-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 30-15 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 30-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 30-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Lajovic 15-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

### Servizio

1. **D. Lajovic**

– Aces: 2

– Doppi falli: 1

– Percentuale primo servizio in campo: 71% (80/112)

– Percentuale di vittoria al primo servizio: 73% (58/80)

– Percentuale di vittoria al secondo servizio: 53% (17/32)

– Velocità massima servizio: 193 km/h

– Velocità media primo servizio: 171 km/h

– Velocità media secondo servizio: 143 km/h

2. **G. Zeppieri**

– Aces: 15

– Doppi falli: 6

– Percentuale primo servizio in campo: 53% (60/114)

– Percentuale di vittoria al primo servizio: 83% (50/60)

– Percentuale di vittoria al secondo servizio: 67% (36/54)

– Velocità massima servizio: 215 km/h

– Velocità media primo servizio: 197 km/h

– Velocità media secondo servizio: 159 km/h

### Risposta

1. **D. Lajovic**

– Punti in risposta giocati: 80

– Punti di risposta in gioco: 34

– Punti di risposta vinti: 22 (19% dei punti di risposta giocati)

2. **G. Zeppieri**

– Punti di risposta giocati: 60

– Punti di risposta in gioco: 56

– Punti di risposta vinti: 10 (16% dei punti di risposta giocati)

### Gioco da Fondo Campo

1. **D. Lajovic**

– Colpi da fondo campo (FH Winners): 11

– Colpi di volée: 1

– Colpi di avvicinamento: 0

– Passanti: 0

– Lob: 0

– Smash: 1

– Drop shot: 0

2. **G. Zeppieri**

– Colpi da fondo campo (FH Winners): 23

– Colpi di volée: 2

– Colpi di avvicinamento: 1

– Passanti: 1

– Lob: 0

– Smash: 2

– Drop shot: 4

### Punti Generali e Errori

1. **D. Lajovic**

– Punti totali vinti: 103

– Vincenti: 19

– Errori non forzati: 22

– Errori non forzati di ritorno: 4

– Punti vinti a rete: 54% (7/13)

– Punti vinti sul break: 25% (2/8)

– Punti risposta vinti: 19% (22/114)

2. **G. Zeppieri**

– Punti totali vinti: 123

– Vincenti: 59

– Errori non forzati: 39

– Errori non forzati di ritorno: 4

– Punti vinti a rete: 81% (13/16)

– Punti vinti sul break: 38% (3/8)

– Punti risposta vinti: 32% (36/112)

### Osservazioni

– **G. Zeppieri** sembra avere un servizio più efficace, con un numero maggiore di aces e una percentuale di vittoria più alta sia sul primo che sul secondo servizio.

– **D. Lajovic** ha mostrato una maggiore consistenza nel mettere in campo il primo servizio, ma è stato meno efficace nel convertirlo in punti.

– Nel gioco da fondo, Zeppieri ha mostrato una maggiore aggressività e successo con più vincitori.

– Lajovic ha avuto meno errori non forzati, indicando potenzialmente un gioco più controllato.

– Zeppieri ha avuto un tasso di successo significativamente più alto a rete e nei break points.

In base a queste statistiche, possiamo dedurre che G. Zeppieri potrebbe aver avuto un approccio più aggressivo e rischioso, che ha pagato in termini di punti vinti e efficacia del servizio, mentre D. Lajovic potrebbe aver adottato una strategia più basata sul controllo e la consistenza, ma con meno efficacia nel convertire le opportunità in punti.





Marco Rossi