Jelena Ostapenko esplode contro l’arbitro a Brisbane: tensione in campo (Video)

Jelena Ostapenko è una delle tenniste con più carattere di tutto il circuito WTA e lo ha dimostrato ancora una volta nel confronto con Victoria Azarenka nei quarti di finale del WTA 500 Brisbane. In un momento cruciale del terzo set, la tennista lettone ha ritenuto che una sua palla avesse rimbalzato due volte prima che Vika la restituisse. Ha perso quel punto ed è entrata in furia contro l’arbitro di sedia, protestando vistosamente e pronunciando quello che può essere interpretato come una minaccia. “Rovini sempre le mie partite, non arbitrerai mai più per me”.

Marco Rossi