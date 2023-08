La VAR sbarca agli US Open: presentata la Video Review Technology

Agli US Open, uno dei tornei del Grande Slam più prestigiosi al mondo, arriva un nuovo e importante strumento tecnologico per aiutare i giudici di sedia a prendere decisioni più precise: la Video Review Technology (VRT). Questa tecnologia, già ampiamente utilizzata in altri sport come il calcio, consentirà ai giudici di rivedere momenti di gioco, scambi (si pensi al doppio rimbalzo) e qualsiasi situazione controversa attraverso un monitor, garantendo così maggiore precisione e riducendo le possibilità di errori umani.

La VRT non sarà una sostituta, ma piuttosto un complemento al già esistente sistema “Hawk-Eye” (il falco), che consente di determinare con precisione la posizione della palla rispetto alle linee del campo. Mentre l’Hawk-Eye si concentra esclusivamente sulla posizione della palla, la VRT permetterà di analizzare vari aspetti del gioco, come potenziali errori, comportamenti dei giocatori o decisioni controversie che possono non riguardare direttamente la pallina.

Una delle principali novità è che la Video Review Technology sarà disponibile non solo sul campo centrale, ma anche su altri campi principali del torneo ed il campo n. 5 e il campo n. 17. Questo rappresenta un grande passo avanti nella direzione di una maggiore equità per tutti i giocatori, indipendentemente dal campo su cui stanno giocando.

Gli organizzatori degli US Open hanno sempre mostrato un forte impegno nell’innovazione e nell’adozione di nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di gioco sia per i giocatori che per i tifosi. L’introduzione della VRT segna un altro passo in questa direzione, garantendo decisioni più giuste e riducendo la tensione spesso causata da decisioni discutibili.

L’accoglienza da parte di giocatori, allenatori e appassionati sarà fondamentale per determinare il successo della VRT in questo torneo e in quelli futuri. Ma una cosa è certa: gli US Open stanno dimostrando, ancora una volta, di voler essere all’avanguardia nel mondo del tennis professionistico, abbracciando le opportunità offerte dalla tecnologia per garantire un gioco più equo per tutti.





Francesco Paolo VIllarico