Mannarino si ferisce alla fronte dopo essersi colpito con la sua racchetta (video)

Incredibile incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, per Adrian Mannarino stanotte in United Cup. Il 35enne tennista francese, attualmente n.35 nel ranking ATP e leader del team transalpino nella competizione a squadre che apre il 2024, era in campo contro Lorenzo Sonego nel match di singolare maschile. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Mannarino era al servizio e si è ritrovato sotto 0-30 per l’aggressività dell’azzurro in risposta. Deluso dal momento negativo, Adrian si è colpito ripetutamente alla fronte con il manico della sua racchetta, finendo per ferirsi. Quando si è accorto che stava sanguinando, è stato chiamato un Medical time out per suturare la ferita.

L’incidente non ha provocato altre conseguenze, e il francese ha terminato regolarmente l’incontro battendo Sonego con un doppio 6-4. Anzi, probabilmente ha frenato un potenziale break a favore dell’italiano, vista la situazione favorevole di punteggio nel game.

La situazione ha ricordato da vicino il famoso incidente occorso anni fa al russo Youzhny, che dopo essersi colpito alla fronte ripetutamente – e con discreta violenza – con le corde della sua racchetta, sanguinò copiosamente in campo.

Mario Cecchi