Challenger Maia, Maspalomas, Temuco e Yokkohama: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Maia (Portogallo), 1°-2° Turno – terra battuta (al coperto)

ATP Maia Nuno Borges / Francisco Cabral [4] Nuno Borges / Francisco Cabral [4] 4 6 10 Pedro Araujo / Fred Gil Pedro Araujo / Fred Gil 6 1 5 Vincitore: Borges / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 N. Borges / Cabral 1-0 2-0 3-0 ace 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 5-1 → 6-1 P. Araujo / Gil 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 P. Araujo / Gil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-0 → 3-1 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Araujo / Gil 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Araujo / Gil 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Araujo / Gil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Borges / Cabral 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-3 → 3-4 P. Araujo / Gil 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 P. Araujo / Gil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Araujo / Gil 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [4] Nuno Borges/ Francisco Cabralvs [WC] Pedro Araujo/ Fred Gil

2. [WC] Jaime Faria vs [3] Benoit Paire (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Fabio Fognini vs [Q] Tom Gentzsch



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Marco Bortolotti / Andrea Vavassori vs Jaime Faria / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Yevseyev vs Alexander Weis



ATP Maia Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 7 Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 2 6 Vincitore: Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Yevseyev 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Yevseyev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

2. [WC] Francisco Rocha vs Maxime Janvier



Il match deve ancora iniziare

3. Kenny De Schepper / Marco Trungelliti vs Miguel Damas / Stefanos Sakellaridis



Il match deve ancora iniziare

4. Michael Geerts / Calvin Hemery vs [WC] Francisco Rocha / Tiago Silva



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matteo Martineau vs Louis Wessels



ATP Maia Matteo Martineau Matteo Martineau 6 6 Miguel Damas Miguel Damas 1 2 Vincitore: Martineau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Damas 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Damas 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Damas 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Martineau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Damas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Martineau 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

2. [Q] Karl Friberg vs [6] Andrea Vavassori



ATP Maia Karl Friberg Karl Friberg 30 0 Andrea Vavassori [6] • Andrea Vavassori [6] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0

3. Fernando Romboli / Szymon Walkow vs [3] Anirudh Chandrasekar / Ivan Liutarevich



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Maspalomas (Spagna), 2° Turno – terra battuta

ATP Maspalomas Filip Misolic [3] Filip Misolic [3] 4 6 6 Gerard Campana Lee Gerard Campana Lee 6 4 3 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Misolic 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Campana Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Campana Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Campana Lee 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Campana Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Campana Lee 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Campana Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 G. Campana Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Campana Lee 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Campana Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Campana Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Maspalomas Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Filip Misolicvs Gerard Campana Lee

2. [7] Daniel Rincon vs Timo Stodder



ATP Maspalomas Daniel Rincon [7] Daniel Rincon [7] 0 0 Timo Stodder Timo Stodder 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [1] Theo Arribage / Sadio Doumbia vs Oleksii Krutykh / Eric Vanshelboim



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Sergio Martos Gornes / Sem Verbeek vs Javier Barranco Cosano / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

eó Hotels Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Jorda Sanchis vs Adrian Andreev



ATP Maspalomas David Jorda Sanchis David Jorda Sanchis 3 6 Adrian Andreev Adrian Andreev 6 7 Vincitore: Andreev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Andreev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Andreev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Jonas Forejtek vs [4] Ivan Gakhov



ATP Maspalomas Jonas Forejtek • Jonas Forejtek 0 2 0 Ivan Gakhov [4] Ivan Gakhov [4] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Forejtek 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Gakhov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-4 → 1-5 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Forejtek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



ATP Maspalomas Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu • Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu 0 6 2 Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Jecan / Alexandru Tomescu 2-4 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Jecan / Alexandru Tomescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Jecan / Alexandru Tomescu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Jecan / Alexandru Tomescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. David Jorda Sanchis / Nikolas Sanchez Izquierdo vs [4] Scott Duncan / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

5. Jonas Forejtek / Sumit Nagal vs Andrey Chepelev / Ivan Gakhov



Il match deve ancora iniziare

Canary Islands Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Svyatoslav Gulin vs Nerman Fatic 1T



ATP Maspalomas Svyatoslav Gulin • Svyatoslav Gulin 15 6 3 Nerman Fatic Nerman Fatic 0 4 2 Vincitore: Gulin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Gulin 15-0 3-2 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Gulin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Fatic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Gulin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gulin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Fatic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Gulin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Fatic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Gulin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Fatic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gulin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Fatic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Gulin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Alberto Barroso Campos / Imanol Lopez Morillo vs [WC] Georgii Kravchenko / Sergi Perez Contri



ATP Maspalomas Alberto Barroso Campos / Imanol Lopez Morillo Alberto Barroso Campos / Imanol Lopez Morillo 0 2 5 Georgii Kravchenko / Sergi Perez Contri • Georgii Kravchenko / Sergi Perez Contri 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Kravchenko / Perez Contri 5-4 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Kravchenko / Perez Contri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 G. Kravchenko / Perez Contri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Kravchenko / Perez Contri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Kravchenko / Perez Contri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Kravchenko / Perez Contri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 G. Kravchenko / Perez Contri 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Kravchenko / Perez Contri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 G. Kravchenko / Perez Contri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 A. Barroso Campos / Lopez Morillo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Ivan Marrero Curbelo / Saul Romero Guerra vs Raul Brancaccio / Steven Diez



Il match deve ancora iniziare

4. Markos Kalovelonis / Kelsey Stevenson vs Rudolf Molleker / Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Temuco (Cile), 2° Turno – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Nicolas Barrientos/ Andre Goranssonvs Benjamin Lock/ Rubin Statham

2. [6] Santiago Rodriguez Taverna vs Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Joao Lucas Reis Da Silva vs Pedro Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

4. Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

5. Mateus Alves / Matias Soto vs [Alt] Blaise Bicknell / Justin Roberts



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00)

1. Gonzalo Villanueva vs [4] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Ignacio Buse vs Gilbert Klier Junior



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Aleksandar Kovacevic / Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

4. Juan Pablo Paz / Gabriel Roveri Sidney vs Mariano Kestelboim / Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokkaichi (Giappone), 2° Turno – cemento

ATP Yokkaichi Chak Lam Coleman Wong Chak Lam Coleman Wong 6 6 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 3 2 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Lam Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 C. Lam Coleman Wong 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Lam Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 R. Sakamoto 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Lam Coleman Wong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lam Coleman Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 C. Lam Coleman Wong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Lam Coleman Wong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Lam Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Lam Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Chak Lam Coleman Wongvs [WC] Rei Sakamoto

2. Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan vs Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Yokkaichi Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan 6 2 10 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 0 6 8 Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Sharan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Matsui / Uesugi 40-15 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 T. Matsui / Uesugi 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

3. [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] James Trotter / Takeru Yuzuki (non prima ore: 06:15)



ATP Yokkaichi Ivan Sabanov / Matej Sabanov [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov [3] 4 5 James Trotter / Takeru Yuzuki James Trotter / Takeru Yuzuki 6 7 Vincitore: Trotter / Yuzuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 3-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Trotter / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 J. Trotter / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-5 → 4-6 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Trotter / Yuzuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Trotter / Yuzuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Trotter / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Trotter / Yuzuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sub Centre – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Zizou Bergs vs Kaichi Uchida



ATP Yokkaichi Zizou Bergs [4] Zizou Bergs [4] 6 6 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 4 3 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Z. Bergs 40-15 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

2. [6] Zdenek Kolar vs [Q] August Holmgren



ATP Yokkaichi Zdenek Kolar [6] Zdenek Kolar [6] 4 2 August Holmgren August Holmgren 6 6 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Holmgren 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Holmgren 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Holmgren 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Rio Noguchi / Kaichi Uchida vs Filip Bergevi / Mick Veldheer



ATP Yokkaichi Rio Noguchi / Kaichi Uchida Rio Noguchi / Kaichi Uchida 6 7 Filip Bergevi / Mick Veldheer Filip Bergevi / Mick Veldheer 4 6 Vincitore: Noguchi / Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* df 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 5-6 → 6-6 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Noguchi / Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Noguchi / Uchida 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 4-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-3 → 5-4 R. Noguchi / Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Noguchi / Uchida 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Noguchi / Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Noguchi / Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bergevi / Veldheer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Omar Jasika vs [Q] James Trotter



ATP Yokkaichi Omar Jasika Omar Jasika 6 2 4 James Trotter James Trotter 2 6 6 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Jasika 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Trotter 15-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Trotter 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 O. Jasika 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Colin Sinclair / Artem Sitak vs Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu



ATP Yokkaichi Colin Sinclair / Artem Sitak Colin Sinclair / Artem Sitak 6 1 5 Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu 1 6 10 Vincitore: Hsu / Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Sinclair / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-4 → 1-5 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Sinclair / Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Sinclair / Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Sinclair / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Sinclair / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 C. Sinclair / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Hsiou Hsu / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 C. Sinclair / Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. JiSung Nam / Chak Lam Coleman Wong vs Ruben Gonzales / Fajing Sun