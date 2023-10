Jannik Sinner: l’ascesa di un campione italiano (con la sintesi della finale)

Pian piano, Jannik Sinner sta scrivendo anche lui un pezzo importante di storia del tennis. L’italiano sta guadagnandosi un posto tra i migliori giocatori mondiali, e il suo attuale 4° posto nel ranking ATP lo conferma.

La vittoria di Sinner a Vienna non è stata solo un trionfo sul campo, ma anche una dimostrazione della sua crescita come giocatore. Ogni match ha mostrato un aspetto diverso del suo gioco, dalla sua potenza alla sua strategia, dalla sua resistenza alla sua capacità di gestire la pressione. Con questa vittoria, Sinner ha mandato un messaggio chiaro al mondo del tennis: è qui per rimanere e ha l’ambizione di raggiungere vette sempre più alte.

Dopo anni di difficoltà contro i giocatori top ten, Sinner ha iniziato a ribaltare la situazione, avendo battuto tutti i top10 attuali, tranne due. Ecco una panoramica dei suoi record contro i giocatori top ten:

Novak Djokovic (0-3): Nonostante tre incontri, Sinner non è ancora riuscito a sconfiggere il serbo, numero 1 del mondo. I loro match sono stati intensi, con Djokovic che ha avuto la meglio in ogni occasione.

Carlos Alcaraz (4-3): Questo è forse il confronto diretto più equilibrato tra Sinner e un top ten, con Alcaraz che ha una vittoria in più se si considerano i Challenger.

Daniil Medvedev (2-6): Sinner ha avuto delle difficoltà contro il russo, ma recentemente sembra aver trovato una strategia vincente, avendo vinto gli ultimi due incontri.

Andrey Rublev (4-2): Sinner ha un record positivo contro Rublev, avendo vinto la maggior parte dei loro incontri.

Stefanos Tsitsipas (2-5): Nonostante un inizio favorevole a Sinner, Tsitsipas ha avuto la meglio in molti dei loro incontri successivi.

Holger Rune (0-2): Sinner non è ancora riuscito a sconfiggere il danese in due incontri.

Casper Ruud (2-0): Sinner ha vinto entrambi gli incontri contro Ruud, entrambi a Vienna.

Alexander Zverev (1-4): Nonostante una vittoria iniziale contro il tedesco, Sinner ha perso la maggior parte dei loro incontri successivi.

Taylor Fritz (1-1): Gli incontri tra Sinner e Fritz sono equilibrati, con una vittoria per parte.

Nel complesso, Sinner ha accumulato 17 vittorie contro giocatori top ten in carica, distribuite negli anni dal 2020 al 2023. Ha affrontato 29 giocatori che sono stati top ten nel corso della loro carriera. La sua ascesa nel mondo del tennis è impressionante, e siamo ansiosi di vedere dove lo porterà il suo talento in futuro.





Marco Rossi