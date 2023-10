Jasmine Paolini raggiunge la finale del torneo WTA 250 di Monastir

La tennista italiana Jasmine Paolini continua a stupire e conferma il suo ottimo stato di forma accedendo alla finale del torneo WTA 250 di Monastir. Sul cemento tunisino, l’azzurra ha superato l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2, consolidando così la sua posizione al ventinovesimo posto nel ranking mondiale WTA. Ora, l’italiana attende l’esito dell’altro match tra la campionessa in carica, Elise Mertens, e la francese Clara Burel.

Il match si è aperto con un inizio molto combattuto. Entrambe le tenniste hanno mostrato difficoltà al servizio, con continui break e controbreak. Nonostante Paolini sia riuscita a strappare per due volte il servizio all’ucraina, è stata subito recuperata in entrambe le occasioni, rendendo il quinto gioco particolarmente lungo e incerto.

La situazione ha subito una svolta quando Tsurenko ha richiesto l’intervento medico. Apparentemente debilitata, ha visto il suo gioco soffrire, permettendo a Paolini di conquistare altri due break decisivi e chiudere il set a suo favore per 6-2.

Il secondo set ha visto una rinascita di Tsurenko, che ha sorpreso l’azzurra con un break iniziale. Nonostante Paolini abbia cercato di reagire e riequilibrare il punteggio, ha finito per concedere nuovamente il vantaggio all’ucraina. Dopo una battaglia nel corso dell’ottavo gioco, l’italiana ha resistito fino a tre set point prima di cedere il set.

Il terzo e decisivo set, però, ha visto una Paolini determinata. Grazie a errori dell’avversaria e un gioco solido, l’azzurra ha accumulato un vantaggio insuperabile, chiudendo il match con l’ottavo break della partita.

I numeri parlano chiaro: Paolini ha vinto 109 punti contro i 90 di Tsurenko. Nonostante le numerose occasioni di break (41 in totale), la percentuale di conversione ha fatto la differenza: 8/17 per Jasmine e solo 5/24 per Tsurenko.

WTA Monastir Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 6 4 6 Lesia Tsurenko [4] Lesia Tsurenko [4] 2 6 2 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marco Rossi