ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone Principale. Al via Lorenzo Sonego. Guida il seeding Holger Rune

ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale – hard

(1) Rune, Holger vs Bye

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Friberg, Karl

(WC) Ymer, Elias vs Bautista Agut, Roberto

Qualifier vs (6) Lehecka, Jiri

(3) Griekspoor, Tallon vs Bye

Ruusuvuori, Emil vs Qualifier

Lajovic, Dusan vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs (7) Eubanks, Christopher

(5) Baez, Sebastian vs Wolf, J.J.

Djere, Laslo vs (WC) Borg, Leo

Gojo, Borna vs Wawrinka, Stan

Bye vs (4) Davidovich Fokina, Alejandro

(8) Evans, Daniel vs Qualifier

(PR) Monfils, Gael vs Fucsovics, Marton

Seyboth Wild, Thiago vs Safiullin, Roman

Bye vs (2) Mannarino, Adrian