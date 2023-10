Masters 1000 Shanghai: La seconda semifinale sarà tra Dimitrov e Rublev

Grigor Dimitrov, 32 anni, sta mostrando questa settimana una delle miglior tennis della sua carriera. Venerdì ha offerto un’altra esibizione impeccabile, qualificandosi per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina, torneo che è tornato al calendario quest’anno dopo quattro stagioni di assenza. Questa è la nona semifinale di Masters 1000 nella carriera di Dimitrov, la prima da quella di Monte Carlo dello scorso anno.

Il bulgaro, ex numero 3 del ranking mondiale, non ha affrontato una singola palla break nella vittoria contro il cileno Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, con punteggio di 7-6(2) 6-4. La partita ha avuto momenti di grande classe artistica, dimostrando che la sua vittoria e prestazione contro Carlos Alcaraz, nel turno precedente, non è stata un’eccezione.

Andrey Rublev, numero sette al mondo e l’unico top 10 rimasto nel Masters 1000 di Shanghai dalla fine degli ottavi, ha confermato venerdì il suo status di favorito, raggiungendo le semifinali del torneo cinese per la prima volta nella sua carriera. Questa è la sesta volta che Rublev raggiunge le semifinali di un Masters 1000, la seconda nel 2023, dopo aver vinto il Masters 1000 di Monte Carlo ad aprile.

Nei quarti di finale del torneo cinese, Rublev ha sconfitto il francese Ugo Humbert, 34° ATP, che la scorsa settimana lo aveva battuto agli ottavi dell’ATP 500 di Pechino, con il punteggio di 6-2 6-3. Anche se Rublev ha dominato l’incontro, è stato più equilibrato di quanto suggeriscano i parziali. In semifinale, Rublev affronterà Grigor Dimitrov, 19° ATP, nel loro quinto scontro diretto. La serie è attualmente in parità 2-2.

Masters 1000 Shanghai (Cina) – Quarti di Finale, cemento

ATP Shanghai Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] 6 6 Rinky Hijikata / Cameron Norrie Rinky Hijikata / Cameron Norrie 2 3 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Hijikata / Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Hijikata / Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata / Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata / Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata / Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-2 → 6-2 R. Hijikata / Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Hijikata / Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Hijikata / Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 R. Hijikata / Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1. [7] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs Rinky Hijikata/ Cameron Norrie

2. [18] Grigor Dimitrov vs [22] Nicolas Jarry (non prima ore: 10:30)



ATP Shanghai Grigor Dimitrov [18] Grigor Dimitrov [18] 7 6 Nicolas Jarry [22] Nicolas Jarry [22] 6 4 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 N. Jarry 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [32] Ugo Humbert vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 14:00)