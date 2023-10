Ons Jabeur si ritira dal WTA Zhengzhou 2023 a causa di un infortunio

Cattive notizie per il WTA Zhengzhou 2023, che perde uno dei suoi principali protagonisti. Ons Jabeur ha annunciato con un video sui social media il suo ritiro dal torneo cinese a causa di un infortunio al ginocchio. “Mi dispiace molto dovermi ritirare da Zhengzhou, ma il mio ginocchio non sta bene”, ha dichiarato la tennista tunisina.

Nonostante l’infortunio, ha voluto sottolineare il suo affetto per l’evento, dicendo: “Devo dire che mi è piaciuto molto il tempo trascorso qui”. L’annuncio del ritiro è arrivato poco dopo che Jabeur ha superato il turno degli ottavi di finale contro l’italiana Lucia Bronzetti, con il punteggio di 6-3, 7-6(5). È stato un match fisicamente impegnativo per Ons, che ha deciso di prendersi una pausa e probabilmente prepararsi per quello che potrebbe essere l’evento più speciale per lei durante la stagione: il WTA di Monastir, che si svolge nel suo paese. Lì, formerà una coppia di doppio con Venus Williams.