Martina Trevisan Brillante all’Esordio nel “Prudential Hong Kong Tennis Open 2023”

Martina Trevisan, l’unica rappresentante italiana nel “Prudential Hong Kong Tennis Open 2023” (WTA 250 – montepremi $259.303), ha piazzato una vittoria nella sua partita d’esordio.

La trentenne fiorentina, posizionata al numero 42 nel ranking WTA e sesta testa di serie del torneo, ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione in un match accattivante, piegando la resistenza della spagnola Cristina Bucsa, n.78 del ranking mondiale. Con il punteggio di 75 62 e in poco più di un’ora e mezza di gioco, Trevisan ha guadagnato un pass diretto per il secondo turno del torneo.

L’incontro, che ha visto Trevisan mostrare una strategia di gioco meticolosa, ha anche delineato quello che potrebbe diventare un percorso intrigante e speranzoso nel torneo per l’italiana. Giovedì, Trevisan si troverà di fronte a una nuova sfida, affrontando o la polacca Magdalena Frech, n.70 WTA, o la kazaka Anna Danilina, n.1.016 del ranking, la quale ha guadagnato la sua posizione attraverso le qualificazioni. Quest’ultima partita, programmata per mercoledì, determinerà quale atleta sfiderà Martina al prossimo turno.

A guidare il seeding del torneo, troviamo la bielorussa Victoria Azarenka, n.19 WTA, e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.20 WTA.





Marco Rossi