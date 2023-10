Masters 1000 Shanghai: Fuori anche Alexander Zverev. Il tedesco racimola solo 4 game contro Safiullin

Alexander Zverev, numero 10 al mondo, ha detto addio all’ATP 1000 di Shanghai nel suo incontro d’esordio, perdendo in modo netto.

Il tedesco, che era in grande forma in Asia – avendo vinto il titolo a Chengdu e raggiunto le semifinali a Pechino – ha avuto una giornata assolutamente disastrosa ed è stato eliminato da Roman Safiullin con i set di 6-3 6-1. Per quanto riguarda Safiullin, continua ad avere una settimana di alto livello, poiché, oltre a questa vittoria contro Sascha, aveva già eliminato Andy Murray nel turno inaugurale.

Al terzo turno sfiderà l’americano Shelton.

Con questa sconfitta, un altro testa di serie dice addio a Shanghai, mentre ci troviamo ancora solo nel secondo turno del torneo. Zverev si unisce a Holger Rune, Alex De Minaur, Tomas Etcheverry, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime nell’elenco dei giocatori eliminati.