Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Venerdì 06 Ottobre 2023. In campo Lorenzo Musetti

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Casper Ruud vs Yoshihito Nishioka

2. Brandon Nakashima vs [3] Holger Rune

3. [28] Tomas Martin Etcheverry vs Zhizhen Zhang (non prima ore: 12:30)

4. Roman Safiullin vs [9] Alexander Zverev

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Fabian Marozsan vs [11] Alex de Minaur

2. [14] Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics

3. [16] Hubert Hurkacz vs Thanasi Kokkinakis

4. [26] Sebastian Korda vs [WC] Yunchaokete Bu

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Yannick Hanfmann vs [29] Christopher Eubanks

2. [Q] Yu Hsiou Hsu vs [17] Lorenzo Musetti

3. [19] Ben Shelton vs Jaume Munar

4. [Q] Dane Sweeny vs [25] Sebastian Baez

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [23] Tallon Griekspoor vs Dusan Lajovic

2. Mackenzie McDonald vs [20] Francisco Cerundolo

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Court 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino

2. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

3. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov